¡Ö¾®ÅÄµí¡×¤Î¥Ò¥ì¡¢¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¤­¤ëÆùÊÛÅö¤â¡ªÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹ Âè45²ó¡ÖÂç¼¯»ùÅçÅ¸¡×

東武百貨店 池袋本店は、2月27日(木)から3月4日(火)までの6日間、第45回「大鹿児島展」を開催します。

東武百貨店 池袋本店 第45回「大鹿児島展」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)、

地下1階3番地コンコース

期間 :2025年2月27日(木)〜3月4日(火)

営業時間:8階催事場→午前10時〜午後7時

地下1階3番地コンコース→午前10時〜午後8時

店舗数 :約80店舗※初出店8店舗

主催 :鹿児島県、公益社団法人鹿児島県特産品協会

食と工芸を合わせ約80店舗が集結。

中でも注目は鹿児島県の特産品を使用したお弁当。

「小田牛」のヒレ、サーロインを食べ比べできる肉弁当や、「ぶり」「黒まぐろ」を贅沢にのせた海鮮弁当などを味わえます。

また、「さつまいも」や「たんかん」を使用したパフェやゼリーなどのスイーツも提供。

他にも、鹿児島県の本格焼酎やご当地グルメなど幅広く展開します。

◆鹿児島県の特産品を使用したグルメ! 肉、海鮮、スイーツ

【ポイント】鹿児島県は収穫量、飼養頭数が全国上位の食材が豊富!※

■収穫量

全国1位:「ぶり(養殖)」「カンパチ(養殖)」「うなぎ(養殖)」「さつまいも」「たんかん」

全国2位:「黒まぐろ(養殖)」

■飼養頭数

全国1位:「黒毛和牛」「豚」

黒毛和牛専門農場 小田畜産「小田牛のヒレ&サーロインステーキ弁当」

[東武限定品][実演]

【黒毛和牛専門農場 小田畜産】

「小田牛のヒレ&サーロインステーキ弁当」

3,501円(1折)《各日販売予定20点》

厳格な管理体制で肥育した「小田牛」は赤身とサシのバランスのよい味わい。

濃厚な肉の旨みを、ヒレとサーロイン、焼肉で味わえる。

TAGIRUBA「茶ぶりトロ&黒まぐろトロのWトロ入り『鹿児島海宝弁当』」

[東武限定品][実演]

【TAGIRUBA】

「茶ぶりトロ&黒まぐろトロのWトロ入り『鹿児島海宝弁当』」

2,970円(1折)《各日販売予定40点》

奄美で獲れた黒まぐろのトロをはじめ、茶ぶりや、茶鯛、霧島サーモン、きびなごなどをのせた鹿児島県の海の幸を堪能できるお弁当。

牛かつぎゅう太「鹿児島県産黒牛と黒豚のサーロイン食べ比べ弁当」

[東武限定品][実演]

【牛かつぎゅう太】

「鹿児島県産黒牛と黒豚のサーロイン食べ比べ弁当」

2,808円(1折)《各日販売予定30点》

鹿児島県産の黒牛と黒豚のサーロインを味わえる肉尽くしのお弁当。

柔らかい歯応えと濃厚な旨み、きめ細かく上質な脂乗りと甘みが特徴。

おおすみ水産振興協議会「垂水カンパチの漬けと炙り丼」

[初出店][実演]

【おおすみ水産振興協議会】

「垂水カンパチの漬けと炙り丼」

1,501円(1折)《各日販売予定50点》

鹿児島県垂水市のブランド魚「海の桜勘」垂水カンパチを使用。

秘伝のタレの深い旨み、香ばしく炙った濃厚な味わいが絶妙なバランスの贅沢な丼。

志布志バーガー「黒毛和牛ダブルチーズバーガー」

[実演]

【志布志バーガー】

「黒毛和牛ダブルチーズバーガー」

2,268円(1個)《各日販売予定20点》

「第12回全国和牛能力共進会」で最優秀枝肉賞を受賞した「うしの中山」の黒毛和牛を使用したパティを2枚重ね、2種のチーズを挟んだ極上のバーガー。

南竹鰻加工「さつま食べ比べうなぎ弁当」

[東武限定品][実演]

【南竹鰻加工】

「さつま食べ比べうなぎ弁当」

3,001円(1折)《各日販売予定30点》

鹿児島県の大隅半島で養殖されたうなぎを使用。

白焼、蒲焼、うざく、肝など、食感や味の違いを一折で楽しめるうなぎ弁当。

芋蔵「芋キングプリンパフェ」

[東武限定品]

【芋蔵】

「芋キングプリンパフェ」

イートイン1,100円(1個)《各日販売予定50点》

鹿児島県産「完熟紅はるか」のソフトクリームとプリンに、5種類の大学芋、紫芋チップスをのせたパフェ。

焼き芋クッキーシュー専門店.moko 左から「焼き芋ホイップ」「紫芋クリーム」「カスタード」

[初出店][実演]

【焼き芋クッキーシュー専門店.moko】

左から「焼き芋ホイップ」「紫芋クリーム」「カスタード」

各501円(1個)《各日数量限定》

鹿児島県大隅地域で育てられたさつまいもを使用したクリームを詰めたザクザク食感のクッキーシュー。

31℃ LINE 花子「だいたんなゼリー」

[初出店]

【31℃ LINE 花子】

「だいたんなゼリー」

451円(1個)《各日数量限定》

九州最南端・南大隅町特産の「たんかん」や「辺塚だいだい」を使用した手づくりの絶品スイーツ。

◆東武限定のかき氷やラーメンをイートインで楽しむ

天文館むじゃき「紫芋の白熊」

[東武限定品]

【天文館むじゃき】

「紫芋の白熊」

イートイン1,100円(1杯)《各日販売予定50点》

オリジナルのミルクに鹿児島県産の紫芋シロップ、ホイップクリーム、紫芋パウダーをかけたかき氷。

中には紫芋のペースト入り。

サカノウエユニーク「東武限定ゆず塩とりそば」

[初出店][東武限定品]

【サカノウエユニーク】

「東武限定ゆず塩とりそば」

イートイン1,350円(1杯)《各日数量限定》

鹿児島県産鶏を使い、約5時間かけてつくった鶏出汁は東武限定の特注中太麺との相性抜群。

鹿児島県産柚子皮のペーストにより、香りの効いたあっさりコクのある味わいに。

◆焼酎barで本格焼酎を味わう

TAGIRUBA「鹿児島焼酎3種飲み比べ」

【TAGIRUBA】

「鹿児島焼酎3種飲み比べ」

イートイン1,100円(焼酎30ml×3杯)

茶ぶりお刺身 イートイン660円(3切)

鹿児島名物の焼酎とおつまみを楽しめるbar。

お気に入りの一杯を見つけてみてはいかが。

◆鹿児島のご当地グルメ かるかん、さつま揚げなど

薩摩蒸氣屋「かすたどん」

【薩摩蒸氣屋】

「かすたどん」131円(1個)

かるかん元祖 明石屋「軽羹」

【かるかん元祖 明石屋】

「軽羹」260円(1枚)

島職人工房奄美「純生黒糖わらび餅大パック」

[実演]

【島職人工房奄美】

「純生黒糖わらび餅大パック」

1,350円(340g)《各日販売予定50点》

有村屋「さつま揚げ うんまかセット」

【有村屋】

「さつま揚げ うんまかセット」

1,620円(1パック)《各日販売予定30点》

※出典:鹿児島県統計協会発行「2025年度版 鹿児島県民手帳」/農林水産省 令和6年版「鹿児島県の農林水産業の概要」/鹿児島県公式ホームページ

※売切れの際はご容赦ください。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(お食事処・イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※写真はイメージです。

※2月14日(金)時点の内容です。

※一部鹿児島県産以外の素材を使用している場合があります。

