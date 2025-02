ÃÝÅè¤¨¤¯ ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡ª¤µ¤µ¤ä¤¯¤è¤¦¤ËÎø¤ò±´¤¦¡ß¥¢¥È¥ì½©ÍÕ¸¶

一迅社は2025年4月1日(火)より『ささやくように恋を唄う×アトレ秋葉原』コラボをアトレ秋葉原にて開催します。

ささやくように恋を唄う×アトレ秋葉原

■『ささやくように恋を唄う×アトレ秋葉原』コラボ概要

・日時:2025年4月1日(火)〜2025年4月15日(火)

・場所:アトレ秋葉原1

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-17-6

【事前抽選入場の実施につきまして】

混雑の予想される以下の期間は抽選での来店とさせていただきます。

抽選申し込み方法の詳細は3月中旬頃に発表

▼抽選対象日

4月1日(火)、4月5日(土)、4月6日(日)

あわせて、竹嶋えくによる「不思議の国のアリス」をイメージした描き下ろしイラストやグッズ・ノベルティ・キャンペーン情報を公開します。

『ささやくように恋を唄う』のキャラクターがアトレ秋葉原1館内外の装飾をジャック!

館内には等身大パネルやポスター、館外にも主要キャラクターたちを掲示予定です。

『ささやくように恋を唄う×アトレ秋葉原』コラボショップがオープンします。

竹嶋えく先生の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ等を販売予定です。

≪グッズ情報≫

『ささやくように恋を唄う×アトレ秋葉原』コラボショップで販売予定のグッズの一部を紹介!

その他のオリジナルグッズも多数展開予定!

〈ネコちゃんフェイスポーチ〉

価格 :2,200円(税込)

サイズ:12×14cm

〈トレーディングクリアカード〉

価格 :1枚660円(税込)/コンプリートセット(全9種)5,940円(税込)

サイズ:10×14.8cm

〈トレーディングアクリルクリップ〉

価格 :1枚770円(税込)/コンプリートセット(全11種)8,470円(税込)

サイズ:高さ約5cm

≪ノベルティ情報≫

コラボショップでオリジナルグッズを税込3,000円以上購入の方に、1会計につき1点オリジナル箔押しレプリカチケット(全7種)をプレゼント!

※特典は1会計につき1点のお渡しになりますので、別会計との合算による金額調整はいたしかねます。

※ノベルティは先着順、なくなり次第終了となります。

※絵柄はお選びいただけません。

※ノベルティの転売・オークション等への出品は不可とさせていただきます。

※店内及び店舗周辺でのトレーディング行為は他のお客様のご迷惑となりますのでお控えください。

≪ハズレなし抽選会≫

コラボショップでオリジナルグッズを購入の方の中から、抽選でキャスト直筆サイン入りイラスト色紙などが当たる「ハズレなし抽選会」を開催します!

※税込5,000円購入ごとに1回、抽選会に参加できます。

(例)税込10,000円の購入の場合、合計2回抽選いただけます。

※各賞キャラクターはお選びいただけません。

※全ての賞品で返品・交換は不可とさせていただきます。

※賞品の転売・オークション等への出品は不可とさせていただきます。

※賞品がなくなり次第終了となります。

※B賞とC賞(キャラクターパネル)はイベント終了後、アトレ秋葉原にて展示したものを後日ご当選者様へお送りします。

展示品につき、傷・汚れがある場合があります。

※店内及び店舗周辺でのトレーディング行為は他のお客様のご迷惑となりますのでお控えください。

■『ささやくように恋を唄う×アトレ秋葉原』オリジナルカードプレゼントキャンペーン

コラボ開催期間中、アトレ秋葉原1・アトレ秋葉原2の対象ショップでお会計税込500円ごとに1枚、『ささやくように恋を唄う』のオリジナルカード(全7種)をプレゼントします!

※絵柄はお選びいただけません。

※購入時にオリジナルカードを希望される旨を店舗にお伝えください。

※オリジナルカードは無くなり次第配布終了となります。

※オリジナルカードの転売・オークション等への出品は不可とさせていただきます。

※店内及び店舗周辺でのトレーディング行為は他のお客様のご迷惑となりますのでお控えください。

■ひまり&依による録り下ろし特別館内放送決定!

コラボ開催期間中、アトレ秋葉原1館内にて木野ひまり(CV:嶋野花)&朝凪依(CV:瀬戸麻沙美)による完全録り下ろし特別ボイスを放送します。

≪出演≫ ※敬称略

木野ひまり(CV:嶋野花)/朝凪依(CV:瀬戸麻沙美)

■『ささやくように恋を唄う×アトレ秋葉原』コラボ情報発信X(旧Twitter)

『ささやくように恋を唄う×アトレ秋葉原』コラボの続報や情報は下記のアカウントよりお届けします!

■作品情報

『ささやくように恋を唄う』(コミック百合姫/一迅社)

・原作 : 竹嶋えく

・連載 : コミック百合姫( https://www.ichijinsha.co.jp/yurihime/ )

・既刊 : 第1巻〜第10巻 累計発行部数100万部突破(電子含む)

(C)竹嶋えく/一迅社

