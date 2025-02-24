Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙÂè102ÏÃ¡¢±ÊµÈ¡Ê¾¾Ê¿·ò¡Ë¤È²ÂÂå¡ÊµÜºêÈþ»Ò¡Ë¤¬·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Î²È¤Ë½ÉÇñ
¡¡Ëè½µ·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¡£2·î25ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè102ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢±ÊµÈ¡Ê¾¾Ê¿·ò¡Ë¤È²ÂÂå¡ÊµÜºêÈþ»Ò¡Ë¤¬·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤ë¡£
»²¹Í¡§ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬¡È¤Õ¤Ä¤¦¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿°ÕÌ£¡¡¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Ä¤¤¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿Ì¾±é
¡¡±ÊµÈ¤¬1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî³«ºÅ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¿Âè101ÏÃ¡£
¡¡Âè102ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿À¸Í¤ËÍè¤¿±ÊµÈ¤ÏÀ»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤ÈÂç¤²¤ó¤«¤·¤Æ¡¢·ë¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ë²ÂÂå¤È¤È¤â¤ËÇñ¤á¤Æ¤â¤é¤¦¡£±ÊµÈ¤Ï·ë¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤à¤¬¡¢²ÂÂå¤Ï±ÊµÈ¤¬Á°¤è¤êÁ´Á³°û¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤¦¡£±ÊµÈ¤¬¿²¤¿¸å¡¢·ë¤Ï²ÂÂå¤Ë¤±¤ó¤«¤Î¸¶°ø¤Î¿¿Áê¤òÊ¹¤¯¡£°ìÊý¡¢À»¿Í¤Ï¡¢¿ÀÌ¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤«¤é¤¤¤Ö¤«¤·¤¬¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë