24ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±»³ÃÏÃæ¿´¤ËÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¡¡¸òÄÌ¾ã³²¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¡Ê¸áÁ°6»þ¸½ºß¡Ë¡ÚÆÁÅç¡Û
¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ï°ú¤Â³¤24ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
24Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¸áÁ°5»þ¤Î»þÅÀ¤Ç»°¹¥»ÔÀ¾ÁÄÃ«¤Ç16¥»¥ó¥Á¡¢Åì¤ß¤è¤·¤Ç3¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤24ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛ¤è¤êÀã±À¤¬È¯Ã£¤·¤¿¾ì¹ç¤äÀã¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¹ß¤êÂ³¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢24ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
24Æü¤ÎÌë6»þ¤Þ¤Ç¤Î12»þ´Ö¤Ë¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÊ¿ÃÏ¤Ç15¥»¥ó¥Á¡¢»³ÃÏ¤Ç20¥»¥ó¥Á¤ÈÍ½ÁÛ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡£ÃåÀã¤Ë¤è¤ëÅÝÌÚ¤äÅÅÀþ¤Ê¤É¤ÎÃÇÀþ¡¢ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê24Æü¡¦¸áÁ°6»þ¸½ºß¡Ë