アップアップガールズ(仮) が、2月25日に 『パーリーピーポーエイリアン2025ver.』 を配信リリースする。 アップアップガールズ(仮) は、18日に配信リリースされた『アッパーカット!2025ver.』を皮切りに、4週連続で、歴代のライブ盛り上がりナンバーを現在の5人体制でセルフカバーしているが、その第2弾となる。現体制になりライブ演出もパワーアップした同曲が音源化される。 【パーリーピー

