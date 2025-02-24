°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Âçºå¤Çµ¯¤¤¿¡ÖµÕ¥É¡¼¥Ê¥Ä²½¸½¾Ý¡×¤Î¼ÂÂÖ
¿Í¸ý¸º¾¯ÆüËÜ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
100ËüÉôÆÍÇË¤Î¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ØÌ¤Íè¤Î¥É¥ê¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬²ÃÂ®¤µ¤»¤¿ÆüËÜ¤Î¾¯»Ò²½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹ñ¤Î¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÏ·²½¡×¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÌ¤Íè¤Î¥É¥ê¥ë¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï¡ÖµÕ¥É¡¼¥Ê¥Ä²½¸½¾Ý¡×¤¬µ¯¤¤ë
Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂçºåÉÜ¤Ë¿Í¸ý¤ò½¸¤á¤ëÀª¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¡£¤Ç¤ÏÂçºåÉÜ¤Ï¤É¤³¤«¤é¿Í¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ÂçºåÉÜ¤ÎÅ¾ÆþÄ¶²á¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢Ê¼¸Ë¸©¡Ê4445¿Í¡Ë¡¢µþÅÔÉÜ¡Ê3458¿Í¡Ë¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡Ê1585¿Í¡Ë¤Ê¤ÉÄÌ¶Ð·÷¤ÎÎÙÀÜ¸©¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»Å»ö¤ò¼º¤¤¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤ËºÆ½¢¿¦Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÅÅ¼ÖÄÌ¶Ð¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¿¦¾ì¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¤Ç¤ÏÎÙÀÜ¸©¤Ø¤È°ú¤Ã±Û¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä²½¸½¾Ý¤¬À¸¤¸¡¢ÂçºåÉÜ¤Ï¼þÊÕÉÜ¸©¤«¤é½¸¤á¤ëµÕ¥É¡¼¥Ê¥Ä²½¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£ÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¤Î¡ÖÂè5²óÆ¯¤¯¿Í¤Î°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¡Ê2021Ç¯4·î¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Î¼Â»ÜÎ¨¤Ï1ÅÔ3¸©¤Î30¡¦7¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçºåÉÜ¤ÈÊ¼¸Ë¸©¤Ï18¡¦4¡ó¤ÈÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î¤Û¤¦¤¬¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ËÆëÀ÷¤Þ¤Ê¤¤À½Â¤¶È¤äÃæ¾®´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÂçºåÉÜ¤ÎÅ¾ÆþÄ¶²á¤Ë´Ø¤·¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤¬Âè4°Ì¤Î¿Í¸ý¶¡µëÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£°¦ÃÎ¸©¤«¤éÂçºåÉÜ¤Ø¤ÎÅ¾ÆþÄ¶²á¿ô¤Ï1327¿Í¤Ç¡¢2¡¦36ÇÜ¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë¤ÎµÞÁý¤Ç¤¢¤ë¡£
2020Ç¯¤Î¡Ö½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¿Í¸ý°ÜÆ°Êó¹ð¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇºÇÂç¤Î¿Í¸ýÎ®½Ð¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬°¦ÃÎ¸©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Å¾½ÐÄ¶²á¿ô¤Ï7296¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
°¦ÃÎ¸©¤È¤¤¤¨¤Ð»°ÂçÅÔ»Ô·÷¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢2018Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÅ¾ÆþÄ¶²á¸©¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£2019Ç¯¤ËÅ¾½ÐÄ¶²á¤¬1931¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ìµ¤¤Ë°²½¤·¤¿·Á¤Ç¤¢¤ë¡£
2020Ç¯3·î¤Î°ú¤Ã±Û¤·¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅ¾ÆþÄ¶²á¿ô¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢¤½¤Î¸å¤âÈÔ²ó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ï¡Ö¥³¥í¥ÊÁ°¡×¤Î2019Ç¯¸åÈ¾¤«¤é¸©³°Î®½Ð¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©¤Î»º¶È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ½Â¤¶È¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆÃæËÇ°×ÀïÁè¤ä¾ÃÈñÀÇÎ¨°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Ä¾·â¤·¤Æ¸ÛÍÑ¾ðÀª¤¬°ìµ¤¤Ë°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶ÈÌ³¤Î½Ì¾®¤Ç»Å»ö¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÇÅ¾¿¦Àè¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤Ë¤âÅ¾¿¦»Ô¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔ¤äÂçºåÉÜ¤Ê¤É¤Ë»Å»ö¤òµá¤á¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2020Ç¯¤ÎÅ¾½ÐÄ¶²áÉý¤¬2019Ç¯¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï°¦ÃÎ¸©¡Ê2019Ç¯Èæ5365¿ÍÁý¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©¡ÊÆ±827¿ÍÅ¾½ÐÁý¡Ë¤ÈµþÅÔÉÜ¡ÊÆ±1259¿ÍÅ¾½ÐÁý¡Ë¤Î3ÉÜ¸©¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î3ÉÜ¸©¤ò½ü¤¯Â¾¤ÎÆ»¸©¤ÏÅ¾½ÐÄ¶²á¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å¾½ÐÄ¶²áÉý¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¿Í¡¹¤ÎÆ°¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¿Í¸ý¤ÎÊÐºß¤ò¤á¤°¤ë²ÝÂê¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Å¤¯¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÀäÌÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä2030Ç¯¤ËÃÏÊý¤«¤éÉ´²ßÅ¹¤ä¶ä¹Ô¤¬¾Ã¤¨¤ë¡Ö¾×·â¤ÎÌ¤Íè¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È5¸®²È¤Ï¤ä¤á¤ë¤Ù¤¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÎÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤ò½±¤¦ÂçÊÑ²½¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÀäÌÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä2030Ç¯¤ËÃÏÊý¤«¤éÉ´²ßÅ¹¤ä¶ä¹Ô¤¬¾Ã¤¨¤ë¡Ö¾×·â¤ÎÌ¤Íè¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
À¸²Ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
³¤,
³ùÁÒ,
Ê©ÃÅ,
¹©¾ì,
¿ÀÆàÀî,
ºßÂð°åÎÅ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à