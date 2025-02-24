ÆüËÜ¤Ø¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñ¼Ô¡¢7³ä¤¬Ä¹´üÂÚºß´õË¾¡¡Ç÷¤ë»Ù±ç¤Î½ªÎ»
¡¡¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢24Æü¤Ç3Ç¯¡£
¡¡Àï²Ò¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÈòÆñ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¸³è»Ù±ç¤Î´ü¸Â¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤¬Àè¹Ô¤¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«ËÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Î¡¼¥È¤ËÊ¿²¾Ì¾¤ò½ñ¤¤¤ÆÎý½¬¤¹¤ëÈòÆñ¼Ô¤Î¥ª¥ì¡¼¥Ê¤µ¤ó¡£ÆüËÜ¸ì¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë=2025Ç¯2·î17Æü¸á¸å2»þ38Ê¬¡¢ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¡¢¿¢¾¾²Â¹á»£±Æ
¡¡½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñ¼Ô¤ÏÎß·×2747¿Í¡Êº£Ç¯1·îËö¡Ë¡£ÆâÌõ¤ÏÃËÀ803¿Í¡¢½÷À1944¿Í¤Ç¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¤Ï18ºÐÌ¤Ëþ¤¬410¿Í¡¢18ºÐ°Ê¾å61ºÐÌ¤Ëþ¤¬1957¿Í¡¢61ºÐ°Ê¾å380¿Í¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤êÂè»°¹ñ¤Ë½Ð¹ñ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¿Í¤ò½ü¤¯¤È¡¢1·îËö»þÅÀ¤Ç1982¿Í¤¬ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯12·î»Ü¹Ô¤Î²þÀµÆþ´ÉÆñÌ±Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¶Áè¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¿Í¤é¤òÆñÌ±¤Ë½à¤¸¤ÆÊÝ¸î¤¹¤ë¡ÖÊä´°ÅªÊÝ¸îÂÐ¾Ý¼Ô¡×À©ÅÙ¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤ÎÈòÆñ¼Ô¤Ï¡ÖÄê½»¼Ô¡×¤È¤·¤ÆºÇÄ¹5Ç¯´Ö¤ÎÂÚºß¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçµ¬ÌÏ¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜºâÃÄ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈòÆñ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯ÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¤¿¤¤¡×¡Ê44.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¾õ¶·¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¤¿¤¤¡×¡Ê27.1¡ó¡Ë¤ò¹ç·×¤·¤¿Ìó7³ä¤¬Ä¹´üÂÚºß¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸¤ò½ü¤¤¤¿ÈòÆñ¼Ô¤ÎÌó8³ä¤¬½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¦¤ÁÌó7³ä¤¬¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¼«Î©¡¢ËÜÅö¤Ë¤ï¤º¤«¡×
¡¡ÆüËÜºâÃÄ¤¬ÈòÆñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Ç¯´Ö100Ëü±ß¤Î·ÐºÑ»Ù±ç¤Î¼õµë´ü´Ö¤ÏºÇÄ¹3Ç¯¤Ç¡¢Æþ¹ñ»þ´ü¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍèÇ¯4·î¤Þ¤Ç¤Ë½ç¼¡½ªÎ»¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Æ±ºâÃÄ¤ÏNPO¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿À¸³èÁêÃÌ¤ä½¢¶È»Ù±ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Îµ¬ÌÏ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¡¡Åìµþ¤òÃæ¿´¤ËÌó500¿Í¤ÎÈòÆñ¼Ô»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÆüËÜYMCAÆ±ÌÁ¤Î²£»³Í³Íø°¡¤µ¤ó¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Û¤ÉÀ¤¤ÎÃæ¤Î´Ø¿´¤ÏÇö¤ì¡¢»Ù±ç¤Î¼ê¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö3Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¡Ø¼«Î©¤ÎÂÖÀª¤âÀ°¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡£Àµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¤ï¤º¤«¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÂ¾ÃÏ°è¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»Ù±ç¤¬·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÈòÆñ¼Ô¤Ç¤â¡¢ÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ä¹´üÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÅÏÊÕÍÎ²ð¡¢¿¢¾¾²Â¹á¡Ë