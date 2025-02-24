ÏÂÅÄ½¨¼ù¡¡½ª¤ÎÀ³²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤Ê¤é¡ã60Âå¤Î¤¦¤Á¡ä¡©¡ÖÇ¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¡Ä¡×
¡Ö¡ØÆü¡¹¡¢¤¿¤á¤¹¡¢³Ú¤·¤à¡Ù¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¼ã¡¹¤·¤µ¤ÎÈë·í¤Ç¤¹¡×¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãø¼ÔÎß·×1000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤ëÀº¿À²Ê°å¡¦ÏÂÅÄ½¨¼ùÀèÀ¸¡£¤½¤ó¤ÊÏÂÅÄÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡Ø60ºÐ¤«¤é¤Ï¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¯¼ãÊÖ¤ë: °ìÀ¸¡¢¸µµ¤¤ËÈþ¤·¤¯Ç¯¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë365¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¤«¤é°ìÉô°úÍÑ¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢¡ÖÇ¾¡¦¿´¡¦ÂÎ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¡¢ÅöÏ¢ºÜ¤Ë¤Æ¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö½ª¤ÎÀ³²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÀìÌç°å¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¡¢Ç¾¤È¿´¤ÈÂÎ¤Ë¸ú¤¯Êë¤é¤·Êý¡£ÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ø60ºÐ¤«¤é¤Ï¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¯¼ãÊÖ¤ë:°ìÀ¸¡¢¸µµ¤¤ËÈþ¤·¤¯Ç¯¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë365¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù
* * * * * * *
½ª¤ÎÀ³²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë
Ï·¸å¡¢¤É¤³¤ÇÊë¤é¤¹¤«¡¢¤É¤³¤Ç»à¤Ì¤«¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½ª¤ÎÀ³²È¤ò·è¤á¤Æ°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±60Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÎÎÏ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢70Âå¡¢80Âå¤ÏÇ¾¤Îµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤â´Þ¤á¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤ÈÆÍÁ³°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤¯¸½¼ÂÅª¤Ê·èÃÇ¤ò
»Ò¤É¤â¤Î¤Û¤¦¤«¤é°ì½ï¤Ë½»¤à¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¤Ç°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´Å¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤é´Å¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤³¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¸½¼ÂÅª¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø60ºÐ¤«¤é¤Ï¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¯¼ãÊÖ¤ë:°ìÀ¸¡¢¸µµ¤¤ËÈþ¤·¤¯Ç¯¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë365¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¡ÊÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£