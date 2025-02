なでしこジャパン(日本女子代表)のMF 谷川萌々子 (バイエルン)が24日、「2025 SheBelieves Cup(シービリーブスカップ)」の第2節・コロンビア女子代表戦に先発出場し、試合開始18秒のファーストプレーで約30mの距離からスーパーロングシュートを突き刺した。日本ボールで始まったキックオフ直後の衝撃だった。GK平尾知佳のロングキックが敵陣に送り込まれ、谷川が中盤の競り合いからこぼれ球を回収すると、そのまましなやかにボールを持ち出し、ゴール左斜め前30m弱の場所から左足を一閃。力の入ったロングシュートをゴール右上隅に突き刺さした。

18 SECONDS INTO THE MATCH



Momoko Tanikawa gives Japan the lead 1-0 over Colombia!#shebelievescup x @Visa pic.twitter.com/WsdOE1fF9c