¥½¥·¥¨¥Àµ×ÊÝ¡¡°µ´¬¸Ä¿Íµ»¤«¤é¥´¥é¥Ã¥½·è¤á¤¿!¡¡¥Á¡¼¥àÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×º£µ¨5ÅÀÌÜ
¡¡¡þ¥¹¥Ú¥¤¥ó1ÉôÂè25Àá¡¡R¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡¼¥ì¥¬¥Í¥¹¡Ê2025Ç¯2·î23Æü¡¡¥µ¥ó¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡Ë
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê23¡Ë¤¬23Æü¡¢ËÜµò¥ì¥¬¥Í¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1¡¼0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¸åÈ¾3Ê¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨5ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï5¡¼2¤È²÷¾¡¤·¤¿20Æü¤Î²¤½£¥ê¡¼¥°·è¾¡T¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¥ß¥Ã¥Æ¥£¥é¥ó¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¸åÈ¾22Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Ãæ2Æü¤Î¤³¤Î¥ì¥¬¥Í¥¹Àï¤Ç¤â¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È1¡¼0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¸åÈ¾3Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¿¼¤¤°ÌÃÖ¤ÇÁê¼ê1¿Í¤ò¸ÔÈ´¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÆÍÇË¤·¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿ÊÆþ¡£2¿ÍÌÜ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éº¸¸åÊý¤Ø¤È»ý¤Á½Ð¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æº¸Â°ìÁ®¡£
¡¡°µ´¬¤Î¸Ä¿Íµ»¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¡£1·î¤Î¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ëÀï°ÊÍè¡¢¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨5ÅÀÌÜ¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤Ïº£µ¨7ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿µ×ÊÝ¤Ï¥Á¡¼¥à²ÃÆþ¸å¡¢¼«¿È¤¬ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿»î¹ç¤Ï20¾¡1Ê¬¤±¡£¥ê¡¼¥°Àï2Àï¤Ö¤ê¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡ÈÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¡É·ÑÂ³¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£