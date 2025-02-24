Å·¹ÄÊÅ²¼ °ìÈÌ»²²ì¤ÇÂçÀãÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤Î¸ÀÍÕ½Ò¤Ù¤ë¡¡65ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¹µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿5Ç¯¤Ö¤ê¡Ö±ã²ñ¤Îµ·¡×
¤¤Î¤¦¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï65ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¹Äµï¤Ç¤Ï°ìÈÌ»²²ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¹µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿±ã²ñ¤Îµ·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À²Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Ç¤Î°ìÈÌ»²²ì¡£
ÊÅ²¼¤Ï¤ª¤³¤È¤Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂçÀã¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼
¡ÖÀã¤Î»ö¸Î¤Ê¤É¤ÇÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é¤Î¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö±ã²ñ¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ÄÂ²Êý¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀÐÇËÁíÍý¤é121¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï139¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎÂåÉ½¤«¤é½Ë²ì¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤ËÃÂÀ¸Æü¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÀçÆ¶¸æ½ê¤Ë¸þ¤«¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÅ²¼¤Ï±èÆ»¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
½»Âð,
ÂçÁ¥,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ºë¶Ì,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
³¤,
ÃÖ¾²¹©»ö,
»×¤¤¤ä¤ê