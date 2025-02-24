¤Ê¤Ç¤·¤³19ºÐÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¡¢¤Ê¤ó¤È»î¹ç³«»Ï18ÉÃ¤Ç¾×·â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡ª¡ÖÆüËÜ¤Î°ïºà¤¬Êü¤Ã¤¿°µ´¬¤Î°ì·â¡×¤È³¤³°¶ÃÃ²

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18 SECONDS INTO THE MATCH 😱
Momoko Tanikawa gives Japan the lead 1-0 over Colombia!#shebelievescup x @Visa pic.twitter.com/WsdOE1fF9c
— U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) February 23, 2025
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