DeNA¥É¥é3¡¦²ÃÆ£¡¡À¶¿å¤«¤éÃæÁ°¤ËÅ¬»þÂÇ¤ÇÂÐ³°»î¹çÂÇÎ¨.400¡ÖÄã¤¤ÂÇµå¤Ç¥´¥í¤òÅ¾¤¬¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¡×
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡DeNA6¡½1¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯2·î23Æü¡¡±ºÅº¡Ë
¡¡DeNA¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤â¡¢Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£²ÃÆ£¡Ê»Í¹ñ¡¦ÆÁÅç¡Ë¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î6²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¿¹·É¤ÎÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¡£À¶¿å¤Î2µåÌÜ¤ÎÄ¾µå¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤ÖÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê½éµå¤Î¡ËÄ¾µå¤¬À¨¤¯Àª¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2µåÌÜ¤ÏÄã¤¤ÂÇµå¤Ç¥´¥í¤òÅ¾¤¬¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×
¡¡Í··â¤Î¼éÈ÷¤Ç¤Ï6²ó1»à¤«¤é¡¢¶¶ËÜ¤ÎÃæÁ°¤ËÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÂÇµå¤ò¹¥Êá¤·¡¢1²óÅ¾¤·¤Æ°ìÎÝÁ÷µå¡£3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹¥¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂÐ³°»î¹ç¤Ï7»î¹ç¤Ç25ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ6ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.400¤È¹¥Ä´¤¬Â³¤¯¡£ÆâÌî¤âÊ£¿ô¤³¤Ê¤·±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥¹¥ÈµÜºê¡×¤È¤µ¤ì¤ë¥ë¡¼¥¡¼¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð3·î28ÆüÃæÆüÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£»°±º´ÆÆÄ¤â¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÅÙ²ñ¤¬±¦Íã¡¢4°Ì¤ÎÀÐ¾å¤¬Í··â¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¡£²ÃÆ£¤Ï¡Öº£¤ÏËÜÅö¤ËËèÆü¡¢É¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¿Ê¤¹¤ë³Ð¸ç¤À¡£¡ÊÂçÌÚ¡¡Êæ¹â¡Ë