¥íー¥×¤ÇºÊ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á»¦³²¤«¡¡66ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡¡ÖºÊ¤Î¼ó¤Ä¤ê¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¡¡´ôÉì¸©´Ø¥±¸¶Ä®
23Æü´ôÉì¸©´Ø¥±¸¶Ä®¤Î»³¤ÎÃæ¤ÇºÊ¤Î¼ó¤ò¥íー¥×¤Ç¹Ê¤á»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ¤Î66ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢´ôÉì¸©¿â°æÄ®¤Î¾ÃËÉ¤Ë¡Ö¾¾Èø»³¶á¤¯¤ÇºÊ¤¬¼ó¤ò¤Ä¤Ã¤¿¡£ºÊ¤Î¼ó¤Ä¤ê¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¡×¤ÈÃË¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬¤«¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢´Ø¥±¸¶Ä®¾¾Èø¤Î»³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ó¤Ë¥íー¥×¤Ç¹Ê¤á¤é¤ì¤¿À×¤Î¤¢¤ë½÷À¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷À¤ÏÂç³À»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»Ô¤Ë½»¤à66ºÐ¤ÎÃË¤ò»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»àË´¤·¤¿¤Î¤ÏÃË¤Î58ºÐ¤ÎºÊ¤Ç¡¢ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤Î·Ð°Þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£