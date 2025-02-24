¡Úºå¿À¡Û¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤¬º£µ¨½é¼ÂÀï£²²ó£´¼ºÅÀ¡¡¡ÖÅê¤²¥ß¥¹¡×¤ÇÎµ¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤Ë¾ì³°£³¥é¥óÈïÃÆ
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ÃæÆü£¶¡½£¹ºå¿À¡Ê£²£³Æü¡¦ËÌÃ«¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢º£µ¨½é¼ÂÀï¤Ç£²²ó£´¼ºÅÀ¤ÈÍð¤ì¤¿¡£½é²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ë±¦Íã¤Ø¾ì³°£³¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡££²²ó¤Ë¤Ï£²»àÆóÎÝ¤«¤é¡Ö¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤¿¡ÊÄ¾µå¡Ë¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¥Ï¥¤¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²¬ÎÓ¤Ëº¸ÍãÀþ¤ØÆ±ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¡ÖÅê¤²¥ß¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¹ßÈÄ¸å¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¡¢Êá¼ê¡¦±É»Þ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡µö¤·¤¿£´°ÂÂÇ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄ¾µå¡£»ý¤ÁÌ£¤¬ÁÀ¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤º¡¢ÄËÂÇ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ï£¸µåÌÜ¤Þ¤ÇÄ¾µå¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÇÛµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÍÌÚ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Åêµå¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£Á°Æü£²£²Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¶âÉð¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Â¼¾å¤¬ÀèÈ¯¤·£²²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£³«ËëÅê¼ê¤òÁè¤¦¥¨¡¼¥¹³Ê£²¿Í¤ÎÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡Í½Ãû¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤Ë¤Ï¡¢»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿²¬ÅÄ¸ÜÌä¤¬ºÍÌÚ¤Î¾õÂÖ¤òÉÔ°Â»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢³ÎÎ¨¹â¤¯¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤è¤Ê¡×¡£¤¯¤·¤¯¤âÁ°´ÆÆÄ¤ÎÍ½¸À¤¬ÅªÃæ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢ÉÔ°ÂºàÎÁ¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÁ°È¾Àï¤À¤±¤Ç£¹¾¡¤òµó¤²¡¢£±£³¾¡£³ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¸£³¤È°ìµ¤¤ËÈôÌö¤·¤¿¡££±£±·î¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢£±£²ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡££ÖÃ¥²ó¤Ø±¦ÏÓ¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¯¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ëµ¤¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£³«Ëë¤Þ¤ÇÌó£±¤«·î¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¤Æ¡£¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£³£µ¤Ë¡¢½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄ¾Àî¡¡¶Á¡Ë