¥½¥·¥¨¥Àvs¥ì¥¬¥Í¥¹ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[2.23 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè25Àá](¥¢¥Î¥¨¥¿)
¢¨29:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥½¥·¥¨¥À]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥í
DF 6 ¥¢¥ê¥Ä¡¦¥¨¥ë¥¹¥È¥ó¥É
DF 12 ¥Ï¥Ó¡¦¥í¥Ú¥¹
DF 19 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë
DF 21 ¥Ê¥¤¥Õ¡¦¥¢¥²¥ë¥É
MF 4 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£
MF 8 ¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó
MF 17 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹
MF 28 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó
FW 9 ¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó
FW 14 µ×ÊÝ·ú±Ñ
¹µ¤¨
GK 13 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥í
GK 32 ¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥Õ¥é¥¬
DF 2 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ª¥É¥ê¥ª¥½¥é
DF 3 ¥¢¥¤¥¨¥ó¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹
DF 31 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó
DF 37 Luken Beitia
MF 16 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥ª¥é¥µ¥¬¥¹¥Æ¥£
MF 22 ¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹
MF 23 ¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹
FW 7 ¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢
FW 10 ¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë
FW 41 Alex Marchal
´ÆÆÄ
¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë
[¥ì¥¬¥Í¥¹]
ÀèÈ¯
GK 13 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥É¥ß¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á
DF 2 ¥¢¥É¥ê¥¢¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£
DF 6 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹
DF 11 ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¯¥ë¥¹
DF 12 ¥Ð¥é¥ó¥¿¥ó¡¦¥í¥ó¥¸¥§
DF 22 ¥Þ¥Æ¥£¥ä¡¦¥Ê¥¹¥¿¥·¥Ã¥Á
MF 5 ¥ì¥Ê¥È¡¦¥¿¥Ô¥¢
MF 8 ¥»¥¤¥É¥¥¥Ð¡¦¥·¥»
MF 17 ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Í¥æ
FW 10 ¥À¥Ë¡¦¥é¥Ð
FW 19 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
¹µ¤¨
GK 1 ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥ê¥¢¡¼¥Î
GK 36 Alvin
DF 3 ¥Û¥ë¥Ø¡¦¥µ¥¨¥ó¥¹
DF 20 ¥Ï¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
MF 7 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹
MF 14 ¥À¥ë¥³¡¦¥Ö¥é¥·¥ã¥Ê¥Ä
MF 21 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥í¥Ú¥¹
MF 24 ¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥Ã¥³
FW 9 ¥ß¥²¥ë¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ
FW 18 Duk
´ÆÆÄ
¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹
¢¨29:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥½¥·¥¨¥À]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥í
DF 6 ¥¢¥ê¥Ä¡¦¥¨¥ë¥¹¥È¥ó¥É
DF 12 ¥Ï¥Ó¡¦¥í¥Ú¥¹
DF 19 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë
DF 21 ¥Ê¥¤¥Õ¡¦¥¢¥²¥ë¥É
MF 4 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£
MF 8 ¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó
MF 17 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹
MF 28 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó
FW 9 ¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó
FW 14 µ×ÊÝ·ú±Ñ
GK 13 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥í
GK 32 ¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥Õ¥é¥¬
DF 2 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ª¥É¥ê¥ª¥½¥é
DF 3 ¥¢¥¤¥¨¥ó¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹
DF 31 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó
DF 37 Luken Beitia
MF 16 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥ª¥é¥µ¥¬¥¹¥Æ¥£
MF 22 ¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹
MF 23 ¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹
FW 7 ¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢
FW 10 ¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë
FW 41 Alex Marchal
´ÆÆÄ
¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë
[¥ì¥¬¥Í¥¹]
ÀèÈ¯
GK 13 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥É¥ß¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á
DF 2 ¥¢¥É¥ê¥¢¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£
DF 6 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹
DF 11 ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¯¥ë¥¹
DF 12 ¥Ð¥é¥ó¥¿¥ó¡¦¥í¥ó¥¸¥§
DF 22 ¥Þ¥Æ¥£¥ä¡¦¥Ê¥¹¥¿¥·¥Ã¥Á
MF 5 ¥ì¥Ê¥È¡¦¥¿¥Ô¥¢
MF 8 ¥»¥¤¥É¥¥¥Ð¡¦¥·¥»
MF 17 ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Í¥æ
FW 10 ¥À¥Ë¡¦¥é¥Ð
FW 19 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
¹µ¤¨
GK 1 ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥ê¥¢¡¼¥Î
GK 36 Alvin
DF 3 ¥Û¥ë¥Ø¡¦¥µ¥¨¥ó¥¹
DF 20 ¥Ï¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
MF 7 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹
MF 14 ¥À¥ë¥³¡¦¥Ö¥é¥·¥ã¥Ê¥Ä
MF 21 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥í¥Ú¥¹
MF 24 ¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥Ã¥³
FW 9 ¥ß¥²¥ë¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ
FW 18 Duk
´ÆÆÄ
¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹