¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡Û2Ãå¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡¡¥¤¥ó¶¯½±¤âÆÏ¤«¤º¡Ä3·î°úÂà¤Î²»Ìµ»ÕÍ½ªV¤Ê¤é¤º
¡¡4ºÐ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¤¬¡ÈºÇ¶¯À¤Âå¡É¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÌµÆñ¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¸åÊýÂÔµ¡ºö¡£Ä¾Àþ¤ÏºÇÆâ¤Ë¿ÊÏ©¤ò¼è¤ë¤È¼«Ëý¤ÎËöµÓ¤¬¥µ¥¯Îö¡£¾¡¤ÁÇÏ¤È3/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¡£¥Æ¥ó¾è¤ê¤Ç¹¥¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤Î¹¬¤Ï¡ÖÃåº¹¤¬Ãåº¹¤À¤±¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤¤É½¾ð¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºÇ¸å¤Ï¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÁêËÀ¤ÎÁÇ¼Á¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£²»Ìµ»Õ¤Ï¡ÖÄ¾Àþ¤ÎÄ¹¤¤Åìµþ¤À¤«¤é¤¢¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¡£Åìµþ¤Ï¹ç¤¦¤Í¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò²ó¸Ü¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤¤»þ¤¬Íè¤ë¡×¤Èº£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î2Æü¤Î¥ì¡¼¥¹¤òºÇ¸å¤ËÄêÇ¯¤È¤Ê¤ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤¬¥é¥¹¥ÈG1¡£¡Ö¥Ç¥ë¥Þ¥½¥È¥¬¥±°Ê³°¤Ï¼«Ê¬¤Î¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Í¡£ºÇ¸å¤¬2Ãå¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡£JRA¡¦G1ÄÌ»»14¾¡¤ÎÌ¾Çì³Ú¡£¡ÈºÇ½ª½µ¡É¤Ç½¸ÂçÀ®¤ò¸«¤»¤ë¡£