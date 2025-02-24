¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡Û3Ãå¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¡¡ºÇ¸å¤ÏÀÚ¤ìÉé¤±¡Ä¸Íºê¥¬¥Ã¥¯¥ê¡ÖÎ®¤ì¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï3Ãå¡£1Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ±¿¤Ù¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¾å°Ì2Æ¬¤ËÀÚ¤ìÉé¤±¤·¤¿¡£¸Íºê¤Ï¡Ö´°àú¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ÇÊÖ¤·ÇÏ¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Å¸³«Åª¤Ë³°¤ò²ó¤µ¤ì¤Æ¡¢Á°¤ÎÇÏ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë·Á¤Ë¡£Î®¤ì¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£
¡¡ÅÄÃæÇî»Õ¤Ï¡Öµ×¡¹¤Î¥ï¥ó¥¿¡¼¥ó¶¥ÇÏ¤ÇÅ¬À¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¤³¤ì¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£