新生なでしこJの先発メンバー発表!! 長谷川唯ら温存で初戦から5人変更、19歳MF谷川萌々子らスタメン抜擢
日本女子代表(なでしこジャパン)は23日(日本時間24日)、アメリカで「2025 SheBelieves Cup」(シービリーブスカップ)第2節・コロンビア女子代表戦を行う。日本時間24日午前4時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、第1戦のオーストラリア戦(◯4-0)から5人を入れ替えた。
第1戦でキャプテンマークを巻いたMF長谷川唯(マンチェスター・C)をはじめ、GK山下杏也加(マンチェスター・C)、DF熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)、MF長野風花(リバプール)、FW浜野まいか(チェルシー)の主力陣がベンチスタート。代わりにパリ五輪で飛躍を遂げた19歳のMF谷川萌々子(バイエルン)をはじめ、GK平尾知佳(アルビレックス新潟レディース)、MF宮澤ひなた(マンチェスター・U)、MF三浦成美(ワシントン・スピリット)、FW植木理子(ウエスト・ハム)が入った。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 平尾知佳(アルビレックス新潟レディース)
DF 3 南萌華(ローマ、C)
DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
DF 6 古賀塔子(フェイエノールト)
DF 13 北川ひかる(ヘッケン)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・U)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・C)
MF 16 谷川萌々子(バイエルン)
MF 20 三浦成美(ワシントン・スピリット)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
控え
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・C)
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 2 宝田沙織(レスター・シティ)
DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)
DF 21 守屋都弥(エンジェル・シティ)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・C)
MF 17 浜野まいか(チェルシー)
MF 18 林穂之香(エバートン)
MF 22 籾木結花(レスター・シティ)
FW 8 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
FW 19 千葉玲海菜(フランクフルト)
監督
ニルス・ニールセン
第1戦でキャプテンマークを巻いたMF長谷川唯(マンチェスター・C)をはじめ、GK山下杏也加(マンチェスター・C)、DF熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)、MF長野風花(リバプール)、FW浜野まいか(チェルシー)の主力陣がベンチスタート。代わりにパリ五輪で飛躍を遂げた19歳のMF谷川萌々子(バイエルン)をはじめ、GK平尾知佳(アルビレックス新潟レディース)、MF宮澤ひなた(マンチェスター・U)、MF三浦成美(ワシントン・スピリット)、FW植木理子(ウエスト・ハム)が入った。
[日本]
▽先発
GK 12 平尾知佳(アルビレックス新潟レディース)
DF 3 南萌華(ローマ、C)
DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
DF 6 古賀塔子(フェイエノールト)
DF 13 北川ひかる(ヘッケン)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・U)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・C)
MF 16 谷川萌々子(バイエルン)
MF 20 三浦成美(ワシントン・スピリット)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
控え
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・C)
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 2 宝田沙織(レスター・シティ)
DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)
DF 21 守屋都弥(エンジェル・シティ)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・C)
MF 17 浜野まいか(チェルシー)
MF 18 林穂之香(エバートン)
MF 22 籾木結花(レスター・シティ)
FW 8 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
FW 19 千葉玲海菜(フランクフルト)
監督
ニルス・ニールセン