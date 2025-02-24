[2.23 ブンデスリーガ第23節](アリアンツ・アレーナ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 3 キム・ミンジェ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 21 伊藤洋輝

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 10 レロイ・サネ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 ジャマル・ムシアラ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 25 トーマス・ミュラー

控え

GK 40 J. Urbig

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 23 S. Boey

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 16 ジョアン・パリーニャ

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 9 ハリー・ケイン

FW 11 キングスレイ・コマン

監督

ビンセント・コンパニ

[フランクフルト]

先発

GK 1 ケビン・トラップ

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 34 N. Collins

DF 35 ルーカス・トゥタ

MF 6 O. Højlund

MF 13 ラスムス・クリステンセン

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 19 ジャン=マテオ バオヤ

MF 20 C. Uzun

MF 36 アンスガー・クナウフ

FW 11 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 40 Kauã Santos

DF 5 A. Amenda

DF 21 ナサニエル・ブラウン

DF 29 ニール・エンクンク

MF 15 エリス・スキリ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 17 エリェ・ワイ

FW 30 ミシー・バチュアイ

監督

ディノ・トップメラー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります