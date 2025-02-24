バイエルンvsフランクフルト スタメン発表
[2.23 ブンデスリーガ第23節](アリアンツ・アレーナ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 3 キム・ミンジェ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 21 伊藤洋輝
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 10 レロイ・サネ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 25 トーマス・ミュラー
控え
GK 40 J. Urbig
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 S. Boey
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 9 ハリー・ケイン
FW 11 キングスレイ・コマン
監督
ビンセント・コンパニ
[フランクフルト]
先発
GK 1 ケビン・トラップ
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 34 N. Collins
DF 35 ルーカス・トゥタ
MF 6 O. Højlund
MF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 19 ジャン=マテオ バオヤ
MF 20 C. Uzun
MF 36 アンスガー・クナウフ
FW 11 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 40 Kauã Santos
DF 5 A. Amenda
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 29 ニール・エンクンク
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 17 エリェ・ワイ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
※25:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 3 キム・ミンジェ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 21 伊藤洋輝
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 10 レロイ・サネ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 25 トーマス・ミュラー
GK 40 J. Urbig
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 S. Boey
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 9 ハリー・ケイン
FW 11 キングスレイ・コマン
監督
ビンセント・コンパニ
[フランクフルト]
先発
GK 1 ケビン・トラップ
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 34 N. Collins
DF 35 ルーカス・トゥタ
MF 6 O. Højlund
MF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 19 ジャン=マテオ バオヤ
MF 20 C. Uzun
MF 36 アンスガー・クナウフ
FW 11 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 40 Kauã Santos
DF 5 A. Amenda
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 29 ニール・エンクンク
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 17 エリェ・ワイ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります