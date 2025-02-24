マンチェスター・Cvsリバプール スタメン発表
[2.23 プレミアリーグ第26節](エティハド スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 6 ナタン・アケ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 45 A. Khusanov
DF 82 リコ・ルイス
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 26 サビーニョ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 22 Vitor Reis
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 87 ジェームズ・マカティー
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
※25:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 6 ナタン・アケ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 45 A. Khusanov
DF 82 リコ・ルイス
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 26 サビーニョ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 22 Vitor Reis
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 87 ジェームズ・マカティー
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります