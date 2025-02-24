[2.23 プレミアリーグ第26節](エティハド スタジアム)

※25:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 31 エデルソン・モラエス

DF 6 ナタン・アケ

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 45 A. Khusanov

DF 82 リコ・ルイス

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 17 ケビン・デ・ブライネ

MF 26 サビーニョ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 7 オマル・マーモウシュ

控え

GK 18 シュテファン・オルテガ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 22 Vitor Reis

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 10 ジャック・グリーリッシュ

MF 19 イルカイ・ギュンドアン

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 87 ジェームズ・マカティー

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 7 ルイス・ディアス

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 78 ジャレル・クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 19 ハービー・エリオット

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 18 コーディ・ガクポ

FW 20 ディオゴ・ジョタ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります