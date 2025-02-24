¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥¬¥¶ÄäÀï¹ç°Õ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¼áÊü¤ò±ä´ü¡¡¥Ï¥Þ¥¹¡Ö¹ç°Õ°ãÈ¿¡×¤À¤ÈÈ¿È¯¡¡ÄäÀï°Ý»ý¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î¼áÊü¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¼óÁêÉÜ¤Ï23Æü¡¢À¼ÌÀ¤Ç¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬22Æü¤Ë¿Í¼Á6¿Í¤òÊÖ´Ô¤·¤¿ºÝ¤Ë³«¤¤¤¿¼°Åµ¤¬¡ÖÎä¾ÐÅª¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡È¼¡¤Î¿Í¼Á²òÊü¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼áÊü¤ò±ä´ü¤¹¤ë¡É¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄäÀï¹ç°Õ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬¿Í¼Á¤ò²òÊü¤¹¤ë¤Î¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ò¼áÊü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÈÝÄê¤·¡¢¡Ö¹ç°Õ°ãÈ¿¡×¤À¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄäÀï¤Î°Ý»ý¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£