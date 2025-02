【MAFEX AQUAMAN (GOLD & GREEN SUIT)】12月 発売予定参考小売価格:14,080円

メディコム・トイは、アクションフィギュア「MAFEX AQUAMAN (GOLD & GREEN SUIT)」を12月に発売する。参考小売価格は14,080円。

本商品は、映画「アクアマン/失われた王国(AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM)」より、「AQUAMAN (GOLD & GREEN SUIT)」を立体化したもの。完全新規頭部パーツ3種と可動式フィギュアスタンドが付属する。また、付属のトライデントパーツ、エフェクトパーツで劇中のアクションシーンを再現することが可能だ。全高は約160mm。

頭部原型製作:島崎恭一

原型製作:大畠雅人 & PERFECT-STUDIO

※敬称略

AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。