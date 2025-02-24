映画「アクアマン/失われた王国」より可動フィギュア「AQUAMAN (GOLD & GREEN SUIT)」がメディコム・トイから12月発売
【MAFEX AQUAMAN (GOLD & GREEN SUIT)】
12月 発売予定
参考小売価格：14,080円
頭部原型製作：島崎恭一
AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)
12月 発売予定
参考小売価格：14,080円
メディコム・トイは、アクションフィギュア「MAFEX AQUAMAN (GOLD & GREEN SUIT)」を12月に発売する。参考小売価格は14,080円。
本商品は、映画「アクアマン/失われた王国（AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM）」より、「AQUAMAN (GOLD & GREEN SUIT)」を立体化したもの。完全新規頭部パーツ3種と可動式フィギュアスタンドが付属する。また、付属のトライデントパーツ、エフェクトパーツで劇中のアクションシーンを再現することが可能だ。全高は約160mm。
頭部原型製作：島崎恭一
原型製作：大畠雅人 & PERFECT-STUDIO
※敬称略
AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)
※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。