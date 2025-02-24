¿©´á¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥¥Ã¥º ¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥±¥â¥óÊÔ¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª¡Ö¥µ¥±¥Ö¥·¥Ã¥Ý¡×¤ä¡Ö¥¤¥À¥¤¥Ê¥¥Ð¡×¡¢¡Ö¥Æ¥Ä¥Î¥ï¥À¥Á¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡ª
2·î24Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§242±ß
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¿©´á¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥¥Ã¥º ¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥±¥â¥óÊÔ¡×¤ò2·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï242±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊý¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥±¥â¥ó¤«¤é¡Ö¥µ¥±¥Ö¥·¥Ã¥Ý¡×¤ä¡Ö¥¤¥À¥¤¥Ê¥¥Ð¡×¡¢¡Ö¥Æ¥Ä¥Î¥ï¥À¥Á¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¥¿¥«¥ß¤ÎÎ¤¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤â´Þ¤á¤ÆÁ´16¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥¥Ã¥º ¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥±¥â¥óÊÔ¡×
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡¦ºÌ¿§ºÑ¥½¥Õ¥Ó¿Í·Á(Á´15¼ï+¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë1¼ï)
1¡¥¥µ¥±¥Ö¥·¥Ã¥Ý
2¡¥¥¤¥À¥¤¥Ê¥¥Ð
3¡¥¥Æ¥Ä¥Î¥ï¥À¥Á
4¡¥¥ªー¥¬¥Ý¥ó¡Ê¤ß¤É¤ê¤Î¤á¤ó¡Ë
5¡¥¥ä¥Ð¥½¥Á¥ã¡Ê¥Ü¥ó¥µ¥¯¤Î¤¹¤¬¤¿¡Ë
¢¨¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Û¥ä¥Ð¥½¥Á¥ã(¥±¥Ã¥µ¥¯¤Î¤¹¤¬¤¿)ver¡¥¤¢¤ê
6¡¥¥«¥ß¥Ã¥Á¥å
7¡¥¥ª¥êー¥ô¥¡
8¡¥¥Ç¥«¥Ì¥Á¥ã¥ó
9¡¥¥Î¥Î¥¯¥é¥²
10¡¥¥Î¥³¥³¥Ã¥Á¡Ê¤Õ¤¿¤Õ¤·¥Õ¥©¥ë¥à¡Ë
11¡¥¥°¥ì¥¤¥·¥¢
12¡¥¥¤ー¥Ö¥¤
13¡¥¥Þ¥Û¥ß¥ë
14¡¥¥¥ê¥ó¥ê¥
15¡¥¥Þ¥ó¥ー
¡¦¥¬¥à¡Ê¥½ー¥ÀÌ£¡Ë1¸Ä
(C)Nintendo¡¦Creatures¡¦GAME FREAK¡¦TV Tokyo¡¦ShoPro¡¦JR Kikaku
(C)Pokémon
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£