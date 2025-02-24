１９１７年：朝鮮商業銀行が日本人に株主資格を許可



１９６７年：国際電気通信衛星機構に加盟



１９７３年：ソウル―釜山路線に郵便列車が初登場



１９７８年：尹潽善（ユン・ボソン）氏、咸錫憲（ハム・ソクホン）氏ら在野の６６人が軍事政権の独裁を批判する「民主救国宣言」を発表



２００７年：韓米国防相が朝鮮半島の有事作戦統制権を２０１２年４月１７日付で米国から韓国に移管すると発表（その後、延期）



２０１８年：平昌冬季五輪で初採用のスピードスケートマススタートの男子で李承勲（イ・スンフン）が金メダル

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