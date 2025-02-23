１０日、上海洋山港に停泊するコンテナ船。（上海＝新華社配信）

【新華社上海2月23日】中国上海市発展改革委員会はこのほど、同市の経済が今年に入り、全体的に回復・上向き基調を維持していると明らかにした。

1月の一般公共予算収入は前年同月比0.2％増の1353億4千万元（1元＝約21円）で、比較対象となる前年同月の数値が高かったにも関わらずプラス成長を実現した。うち税収は4.2％増の1201億7千万元で全体の88.8％を占めた。

不動産、株式など重要な市場では取引が活発さを維持した。1月の新築分譲住宅の成約面積は16.0％増の49万9千平方メートルだった。中古住宅の成約面積は16.0％増の140万3千平方メートル、成約件数は1万6千件と4カ月連続で1万5千件以上を維持した。金融市場でも取引が伸びを保ち、上海証券取引所の1日平均売買代金は45.7％増の4809億7千万元となった。

上海港の1月のコンテナ取扱量は11.1％増加して500万TEU（20フィートコンテナ換算）を突破し、過去最高を更新した。洋山口岸（通関地）経由で出入境した外航船は延べ910隻を超え、同時期として開港以来最多を記録した。

春節（旧正月）の消費市場は安定を保ちながら上向いた。同市の春節連休期間（1月28〜2月4日）中の観光客受け入れ数は6.1％増の延べ1777万8千人だった。オンライン・オフラインを合わせた消費額は465億元に上り、うち中国本土外から上海を訪れた観光客の消費額は28.0％増、国内の他地域からの観光客の消費額は2.5％増加した。映画消費も盛り上がり、同市の春節連休中の映画興行収入は3億2千万元になり、都市別で全国トップになった。