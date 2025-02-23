R・マドリーvsジローナ スタメン発表
[2.23 ラ・リーガ第25節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※24:15開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 35 Raúl Asencio
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 5 ダビド・ロペス
DF 17 デイリー・ブリント
DF 18 ラディスラフ・クレイチー
MF 3 ミゲル・グティエレス
MF 4 アルナウ・マルティネス
MF 6 ドニー・ファン・デ・ベーク
MF 14 オリオル・ロメウ
MF 23 イバン・マルティン
FW 8 ビクトル・ツィハンコフ
FW 11 アルノー・ダンジュマ
控え
GK 1 ファン・カルロス
DF 15 フアンペ
DF 16 アレハンドロ・フランセス
MF 10 ヤセル・アスプリージャ
MF 12 アルトゥール
MF 22 ジョン・ソリス
MF 27 ガブリエル・ミズーイ
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
FW 9 アベル・ルイス
FW 19 ボヤン・ミオフスキ
FW 20 ブライアン・ヒル
FW 24 ポルトゥ
監督
ミチェル
※24:15開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 35 Raúl Asencio
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 21 ブラヒム・ディアス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 5 ダビド・ロペス
DF 17 デイリー・ブリント
DF 18 ラディスラフ・クレイチー
MF 3 ミゲル・グティエレス
MF 4 アルナウ・マルティネス
MF 6 ドニー・ファン・デ・ベーク
MF 14 オリオル・ロメウ
MF 23 イバン・マルティン
FW 8 ビクトル・ツィハンコフ
FW 11 アルノー・ダンジュマ
控え
GK 1 ファン・カルロス
DF 15 フアンペ
DF 16 アレハンドロ・フランセス
MF 10 ヤセル・アスプリージャ
MF 12 アルトゥール
MF 22 ジョン・ソリス
MF 27 ガブリエル・ミズーイ
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
FW 9 アベル・ルイス
FW 19 ボヤン・ミオフスキ
FW 20 ブライアン・ヒル
FW 24 ポルトゥ
監督
ミチェル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります