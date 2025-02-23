[2.23 ラ・リーガ第25節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※24:15開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 4 ダビド・アラバ

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 23 フェルラン・メンディ

DF 35 Raúl Asencio

MF 7 ビニシウス・ジュニオール

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 11 ロドリゴ・ゴエス

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 9 キリアン・ムバッペ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 19 ダニ・セバージョス

FW 16 エンドリッキ

監督

カルロ・アンチェロッティ

[ジローナ]

先発

GK 13 パウロ・ガッサニーガ

DF 5 ダビド・ロペス

DF 17 デイリー・ブリント

DF 18 ラディスラフ・クレイチー

MF 3 ミゲル・グティエレス

MF 4 アルナウ・マルティネス

MF 6 ドニー・ファン・デ・ベーク

MF 14 オリオル・ロメウ

MF 23 イバン・マルティン

FW 8 ビクトル・ツィハンコフ

FW 11 アルノー・ダンジュマ

控え

GK 1 ファン・カルロス

DF 15 フアンペ

DF 16 アレハンドロ・フランセス

MF 10 ヤセル・アスプリージャ

MF 12 アルトゥール

MF 22 ジョン・ソリス

MF 27 ガブリエル・ミズーイ

FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ

FW 9 アベル・ルイス

FW 19 ボヤン・ミオフスキ

FW 20 ブライアン・ヒル

FW 24 ポルトゥ

監督

ミチェル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります