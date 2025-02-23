ÍµÈ¹°¹Ô¡Ö¥¢¥ì¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Í¡Ä¡×ÉÔ¶ø»þÂå¤ÎÈá¤·¤¹¤®¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖÇØ¤ËÊ¢¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë23ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ÉÔ¶ø»þÂå¤ÎÈá¤·¤¹¤®¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö±î´äÀÐ¡×»þÂå¤Ë¡Ö¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÍµÈ¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¤µ¡¢¼«Ê¬¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ë¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¥«¡¼¥É¤ò²¿Ëç¤«¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¥Ô¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤½¤ì¤ò²¼ËÌÂô¤Î¶â·ô¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÇä¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¥È¥Û¥Û¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ì¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Í¡Ä¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¥«¡¼¥ÉÇä¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡£¤Ç¤â¡¢ÇØ¤ËÊ¢¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£500±ß¤È¤«¤ÇÇä¤ì¤ë¤«¤é¤µ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£