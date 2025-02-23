■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(296A) 令和ＡＨ　　　 東証グロース
(2459) アウン　　　　 東証スタンダード
(260A) オルツ　　　　 東証グロース
(6696) トラースＯＰ　 東証グロース
(324A) ブッキングＲ　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4481) ベース　　　　 東証プライム
(4449) ギフティ　　　 東証プライム
(4368) 扶桑化学　　　 東証プライム
(4064) カーバイド　　 東証プライム
(3863) 日本紙　　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS