＜個人投資家の予想＞ 02月23日 22時 ＜個人投資家の予想＞ 02月23日 22時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(296A) 令和ＡＨ 東証グロース

(2459) アウン 東証スタンダード

(260A) オルツ 東証グロース

(6696) トラースＯＰ 東証グロース

(324A) ブッキングＲ 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4481) ベース 東証プライム

(4449) ギフティ 東証プライム

(4368) 扶桑化学 東証プライム

(4064) カーバイド 東証プライム

(3863) 日本紙 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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