＜個人投資家の予想＞ 02月23日 22時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(296A) 令和ＡＨ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(260A) オルツ 東証グロース
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(324A) ブッキングＲ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4481) ベース 東証プライム
(4449) ギフティ 東証プライム
(4368) 扶桑化学 東証プライム
(4064) カーバイド 東証プライム
(3863) 日本紙 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(296A) 令和ＡＨ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(260A) オルツ 東証グロース
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(324A) ブッキングＲ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4481) ベース 東証プライム
(4449) ギフティ 東証プライム
(4368) 扶桑化学 東証プライム
(4064) カーバイド 東証プライム
(3863) 日本紙 東証プライム
出所：MINKABU PRESS