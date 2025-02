FRUITS ZIPPERが、ファンクラブ限定イベント<FRUITS ZIPPER OFFICIAL FANCLUB LIVE-うぃーあーふるっぱー!!->を本日2月23日にKアリーナ横浜にて開催。公演内で5月14日に3rdシングルCDを発売することと、8月2日・3日にデビュー3周年ライブの追加公演<さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん->を開催することを発表した。

セットリスト



M01 NEW KAWAIIM02 ずっと、ずっと、ずっと!M03 キミコイM04 skyfeelanM05 ぴゅあいんざわーるどM06 君の明るい未来を追いかけてM07 CO-個性M08 BABY I LOVEDM09 We are FrontierM10 Going!M11 超めでたいソング 〜こんなに幸せでいいのかな?〜M12 かがみM13 わたしの一番かわいいところM14 完璧主義で☆M15 好き、お願いM16 フルーツバスケットM17 虹