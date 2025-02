◆松坂桃李主演「御上先生」

【モデルプレス=2025/02/23】俳優の松坂桃李が主演を務めるTBS系日曜劇場「御上先生」(毎週日曜よる9時〜)の第6話が23日に放送され、いよいよドラマも折り返し、終盤に差し掛かっている。本記事では、今をときめく若きスターたちが集結した生徒役キャスト29人全員のプロフィールを改めて紹介する。本作は子供が生きる「学校」、大人がもがく「省庁」という一見別次元にあるこの2つを中心に展開。未来を夢見る子供たちが汚い大人たちの権力によって犠牲になっている現実、そんな現実に一人の官僚教師と、令和の高校生たちが共に立ち向かう、教育のあるべき真の姿を描く大逆転教育再生ストーリーとなっている。

◆1.綾瀬智花(あやせ・ともか)/大塚萌香(おおつか・もか)

◆2.安西淳平(あんざい・じゅんぺい)/森愁斗(もり・しゅうと)

◆3.市原穂波(いちはら・ほなみ)/鈴川紗由(すずかわ・さゆ)

◆4.伊原宙(いはら そら)/渡辺色(わたなべ・いろ)

◆5.榎本咲良(えのもと・さくら)/西本まりん(にしもと・まりん)

◆6.遠藤雄大(えんどう・ゆうだい)/唐木俊輔(からき・しゅんすけ)

◆7.小栗天音(おぐり・あまね)/安斉星来(あんざい・せいら)

◆8.遠田祥子(おんだ・しょうこ)/花岡すみれ(はなおか・すみれ)

◆9.香川大樹(かがわ・だいき)/今井柊斗(いまい・しゅうと)

◆10.金森絵麻(かなもり・えま)/芹澤雛梨(せりざわ・ひなり)

◆11.川島圭祐(かわしま・けいすけ)/藤本一輝(ふじもと・かずき)

◆12.神崎拓斗(かんざき・たくと)/奥平大兼(おくだいら・だいけん)

◆13.倉吉由芽(くらよし・ゆめ)/影山優佳(かげやま・ゆうか)

◆14.櫻井未知留(さくらい・みちる)/永瀬莉子(ながせ・りこ)

◆15.椎葉春乃(しいば はるの)/吉柳咲良(きりゅう・さくら)

◆16.東雲温(しののめ・たずね)/上坂樹里(こうさか・じゅり)

◆17.高梨晋太郎(たかなし・しんたろう)/青山凌大(あおやま・りょうた)

◆18.千木良遥(ちぎら はるか)/高石あかり(※「高」は正式には「はしごだか」/たかいし・あかり)

◆19.次元賢太(つぎもと・けんた)/窪塚愛流(くぼづか・あいる)

◆20.戸隠栞(とがくし・しおり)/野内まる(のうち・まる)

◆21.徳守陣(とくもり・じん)/八村倫太郎(はちむら・りんたろう)

◆22.富永蒼(とみなが・あおい)/蒔田彩珠(まきた・あじゅ)

23.名倉知佳(なぐら・ちか)/白倉碧空(しらくら・あおい)

◆24.波多野侑(はたの・たすく)/真弓孟之(まゆみ・たけゆき)

◆25.晴山奈緒(はれやま・なお)/矢吹奈子(やぶき・なこ)

◆26.冬木竜一郎(ふゆき・りゅういちろう)/山下幸輝(やました・こうき)

◆27.宮澤涼(みやざわ・りょう)/豊田裕大(とよだ・ゆうだい)

◆28.村岡渉(むらおか・わたる)/山田健人(やまだ・けんと)

◆29.和久井翔(わくい・かける)/夏生大湖(なつき・おみ)

そんな本作の主軸を担うのは、物語の舞台となる隣徳学院に通う3年2組の生徒たち。生徒キャストは2024年3月から始まったオーディションで選ばれ、同年8月初旬に全29人が決定。次世代を担う注目株からドラマ本格出演は初の新星まで期待の若手キャストが集結した。ここからは、生徒役29人のプロフィールを紹介する。役柄:無口で大人っぽい性格だが、仲が良い人には心を開く。面倒見がいい一面も。2005年5月17日生まれ、千葉県出身。2021年、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-向日葵編-」、「今日、好きになりました。-朝顔編-」の参加を機に注目を集め、以降は広告モデルや女優として活躍する。2025年は本作のほか、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢 噺〜」に亀菊役役として登場しており、大河ドラマ初出演を果たす。主な出演作:ドラマ「持続可能な恋ですか?」「ユニコーンに乗って」「宙わたる教室」「べらぼう」、映画「幕が下りたら会いましょう」役柄:活発で前向きな性格。中学までは優秀で、高校で成績はあまり振るわなくなったものの自分らしく大らかに過ごしている。2002年9月18日生まれ、東京都出身。リアル兄弟ユニット・もーりーしゅーとの弟。ドッキリ動画をはじめ、ダンスやマジック、歌唱動画などがTikTokで話題に。個人としては、2022年に放送されたTBS系ドラマ 「君の花になる」にて、ボーイズグループ・8LOOMのメンバーの桧山竜星を演じ新たな層に知名度を拡大し、以降俳優としてもメディア露出が急増。また、ダンスボーカルグループ・BUDDiiSのメンバーとしても活動している。主な出演作:ドラマ「君の花になる」「ぼさにまる」「Maybe 恋が聴こえる」、映画「バトルキング!!-We’ll rise again-」「BATTLE KING!!Map of The Mind -序奏-」待機作:映画「BATTLE KING!!Map of The Mind -終奏-」(3月14日公開)役柄:ふわふわ系の個性的な性格で、誰とでも仲が良いタイプ。文系クラスながら理数系が得意で、次元(窪塚愛流)や伊原(渡辺色)と話すことが多い。2005年12月27日生まれ、和歌山県出身。2020年、「ユニバーサルミュージック」初の女優オーディション「ニューヒロインオーディション」にて特別賞を受賞し事務所入り。2024年に公開された劇場アニメ「きみの色」では1600人のオーディションを突破し主演・日暮トツ子役に選ばれる。主な出演作:ドラマ「クールドジ男子」「どうする家康」「墜落JKと廃人教師」、映画「女囚霊」「きみの色」「遺書、公開。」役柄:気弱で自己主張しない性格。クラス内では少し浮いていて、次元(窪塚愛流)に振り回されている。2002年5月28日生まれ、東京都出身。SUPER BEAVER「決心」などのミュージックビデオを中心に活躍。本作で連続ドラマ初レギュラー出演を掴み取った。主な出演作:ドラマ「スイートモラトリアム」「アンメット ある脳外科医の日記」「仮面ライダーBLACK SUN」「First Love 初恋」役柄:優しくて繊細な性格。読書好きで、教室ではいつも本を読んでいる。教師の是枝文香(吉岡里帆)のことを慕っている。2002年1月23日生まれ、東京都出身。2016年、日本テレビ系ドラマ「ヒガンバナ〜警視庁捜査七課〜」第7話で連続ドラマ初出演を果たし、以降多数の作品に出演。2024年、Netflixドラマ「極悪女王」では女子プロレスラー・ダンプ松本(本名:松本香/ゆりやんレトリィバァ)の妹・松本広美を好演し、注目を浴びた。主な出演作:ドラマ「中学聖日記」「ソロモンの偽証」「ギークス〜警察署の変人たち〜」「極悪女王」、映画「ショコラの魔法」「左様なら今晩は」「サーチライト-遊星散歩-」役柄:正義感が強く、自分に自信があるタイプ。1人でいることも好きで、少し変わっているところも。2003年12月25日生まれ、香川県出身。2024年、テレビ朝日系ドラマ「恋する警護24時」、NHK夜ドラ「柚木さんちの四兄弟。」などに出演。端正なルックスがSNSでバズり注目を集めている俳優の1人だ。主な出演作:ドラマ「恋する警護24時」「柚木さんちの四兄弟。」役柄:小さいころからヴァイオリンを習っていて、東京藝術大学への進学を目指している。自分を強く持っていて、周りに流されないタイプ。2004年2月17日生まれ、神奈川県出身。2021年8月、ABEMAオリジナル恋愛番組「オオカミには騙されない」シリーズの「虹とオオカミには騙されない」にてデビュー。女優業のみならず、抜群のスタイルを活かしファッションショーにも多数出演するほか、日本テレビ系バラエティ番組「超無敵クラス」にレギュラー出演し、Z世代を中心に人気を集めている。また、アーティストの安斉かれんと姉妹であることも公表している。本作は、前クールの同枠ドラマ「海に眠るダイヤモンド」(2024)に続き2クール連続日曜劇場出演となる。主な出演作:ドラマ「東京貧困女子。-貧困なんて他人事だと思ってた-」「新空港占拠」「海に眠るダイヤモンド」、映画「君は放課後インソムニア」「赤羽骨子のボディガード」「聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜」役柄:法学部志望。理路整然としていて、年齢のわりに大人っぽい雰囲気をまとっている。2003年11月9日生まれ、長野県出身。スカウトをきっかけに芸能界デビュー。2019年、MBSドラマ「カカフカカ−こじらせ大人のシェアハウス−」でテレビドラマ初出演を果たし、その後も映画やドラマへの出演が絶えず続いている。主な出演作:ドラマ「俺の話は長い」「ちむどんどん」「素晴らしき哉、先生!」、映画「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」「マイ・ダディ」「水深ゼロメートルから」「違国日記」役柄:お調子者の元バスケ部のキャプテン。成績もそれなりに優秀。いろいろな人と話すのが好きで、クラスでも目立つタイプ。2005年1月27日生まれ、北海道出身。俳優として活躍する傍ら、映画監督としても活動している。2022年、初監督作品中編映画「叫びたいくらい青色の、」で主演を務めるほか、2023年に企画・主演・監督・脚本を手掛けた短編映画「満員電車に染まる頃には。」では、NPO法人主催の「高校生のためのeiga worldcup2022」で最優秀監督賞、最優秀男子演技賞、最優秀編集賞を受賞し、多彩な活躍に注目が寄せられている。2023年放送の同枠ドラマ「VIVANT」では、テロ組織「テント」の幹部・バトラカの若かりし頃を演じた。主な出演作:ドラマ「VIVANT」「恋する警護24時」「南くんが恋人!?」「きみの継ぐ香りは」、映画「ミッシング」役柄:好奇心旺盛で芯が強い性格。発言力があり、自分の意見はしっかり言う。2002年12月12日生まれ。2023年、MBSドラマ「君となら恋をしてみても」で映像作品初出演、2024年に「仔犬たちの午後」で舞台初出演を果たす。主な出演作:ドラマ「君となら恋をしてみても」「インフォーマ-闇を生きる獣たち-」、舞台「仔犬たちの午後」役柄:冷静沈着で人のことをよく見ている。口数は少ないがツッコミがうまい。2004年10月8日生まれ、福岡県出身。オフィス作主催のワークショップオーディション2024を経て研修生として所属。本作で連続ドラマ初出演を果たす。主な出演作:「御上先生」役柄:報道部の部長で、ジャーナリスト志望。新聞記者の父親に対しては尊敬と反発の入り混じった複雑な感情を抱いている。正義感があり成績優秀だが、喜怒哀楽を表に出さないタイプ。クラスの空気を支配してしまうようなカリスマ性がある。2003年9月20日生まれ、東京都出身。初めてのオーディションで抜擢され、2020年に映画「MOTHER マザー」にて初スクリーンデビューを飾ると、たちまち脚光を浴び「日本アカデミー賞」「キネマ旬報ベスト・テン」「ブルーリボン賞」など数々の映画賞にて新人賞を総なめ。同年にはTBS系ドラマ「恋する母たち」でテレビドラマ初出演を果たす。その後も多数の作品に出演し知名度を拡大している。主な出演作:ドラマ「恋する母たち」「早朝始発の殺風景」「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」、映画「MOTHER マザー」「君は放課後インソムニア」「PLAY!〜勝つとか負けるとかは、どーでもよくて〜」「赤羽骨子のボディガード」「Cloud クラウド」待機作:映画『か「」く「」し「」ご「」と「』役柄:アメリカで生まれ育ったバイリンガル帰国子女。高校入学時に帰国し、初めて日本の学校に通うことに。明るく自分の意見を持っている。2001年5月8日生まれ、東京都出身。2016年5月8日「けやき坂46(ひらがなけやき※現在の日向坂46)オーディション」に合格。2021年、「かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜ファイナル」で映画初出演を果たし、女優としても活躍。2023年7月19日に卒業コンサートを開催し日向坂46を卒業してからは、本格的に女優業を始め、数々の作品に出演する。主な出演作:ドラマ「ハコビヤ」「春になったら」「オクトー 〜感情捜査官 心野朱梨〜 Season2」、映画「かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜ファイナル」役柄:好き嫌いがはっきりしていて気が強い性格。ストイックに勉強に打ち込む。2年時まで担任だった是枝文香(吉岡里帆)のことを慕っている。2002年8月13日生まれ、広島県出身。2018年10月号から2024年8月発売の夏号まで約6年間「Seventeen」専属モデルを務めた。2024年に「その着せ替え人形(ビスク・ドール)は恋をする」(原作:福田晋一/掲載「ヤングガンガン」スクウェア・エニックス刊)の実写化ドラマ「その着せ替え人形(ビスク・ドール)は恋をする」(MBS/TBS)にて野村康太とともにW主演を務め、話題を呼んだ。主な出演作:「クロサギ」「春は短し恋せよ男子。」「素晴らしき哉、先生!」、映画「君は放課後インソムニア」「マッチング」役柄:責任感が強く人にも自分にも厳しい。もともとは明るく気の強い性格だったが、わけあってふさぎ込みがちに。春頃から体調を崩しがちで、心配してくれるクラスメイトに対しても強がっている。2004年4月22日生まれ。栃木県出身。「第41回ホリプロタレントスカウトキャラバン PURE GIRL 2016」グランプリ受賞。2017年に歴代最年少タイ13歳で10代目ピーターパンに抜擢される。2023年放送のNHK連続テレビ小説「ブギウギ」では、若手歌手の水城アユミ役として朝ドラ初出演を果たした。主な出演作:ドラマ「ここは今から倫理です。」「未来への10カウント」「ブギウギ」「マル秘の密子さん」「光る君へ」、映画「劇場版 君と世界が終わる日に FINAL」「聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜」待機作:映画「白雪姫」、ミュージカル「ロミオ&ジュリエット」、舞台「リンス・リピート -そして、再び繰り返す-」役柄:考え込みがちな真面目な性格で、猪突猛進な一面も。両親が離婚し、現在は母親と暮らしている。2005年7月14日生まれ、神奈川県出身。雑誌「Seventeen」の専属モデルを務める。2023年放送のNHK特集ドラマ「生理のおじさんとその娘」でのヒロイン役や、フジテレビ系ドラマ「いちばんすきな花」への出演で話題に。2024年、Hey! Say! JUMPの山田涼介が主演を務めたフジテレビ系ドラマ「ビリオン×スクール」では連続ドラマレギュラー初出演を果たし、いじめのターゲットとなってしまう役どころを演じ、注目を集めた。主な出演作:ドラマ「生理のおじさんとその娘」「いちばんすきな花」「ビリオン×スクール」役柄:前向きな性格で、何事もポジティブに考えるクラスのムードメーカー。成績は普通で、塾にも通っている。2001年4月26日生まれ、北海道出身。2020年「第33回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で準グランプリを受賞し、2021年にテレビ朝日系特撮ドラマ「仮面ライダーリバイス」で俳優デビュー。最近では、TBS系ドラマ「トリリオンゲーム」(2023年)、フジテレビ系ドラマ「イップス」(2024年)のゲスト出演と、GP帯ドラマへの出演などを通じキャリアを積み重ねている。2024年放送のNHK連続テレビ小説「虎に翼」では、猪爪直道(上川周作)と花江(森田望智)の長男・直人役として朝ドラ初出演を果たした。主な出演作:ドラマ「差出人は、誰ですか?」「虎に翼」「あらばしり」役柄:真面目で育ちが良く控えめな性格。成績も優秀で優しく友達思い。多数派に同調しがちな一面も。2002年12月19日生まれ、宮崎県出身。2019年より俳優活動を本格化し、2021年に映画「ベイビーわるきゅーれ」でW主演の1人に抜擢されると、本格派アクションが大きな話題を呼んだ。2023年には出演作品での演技が評価され、「第15回TAMA 映画賞最優秀新進女優賞」を獲得。2025年度後期のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」ではヒロインを務めることが決定している。主な出演作:ドラマ「生き残った6人によると」「墜落JKと廃人教師」シリーズ、「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ!」「アポロの歌」、映画「ベイビーわるきゅーれ」シリーズ、「わたしの幸せな結婚」「新米記者トロッ子 私がやらねば誰がやる!」「スマホを落としただけなのに 〜最終章〜 ファイナル ハッキング ゲーム」「遺書、公開。」「私にふさわしいホテル」待機作:ドラマ「ばけばけ」役柄:明るく雄弁な愛されキャラ。社交的で人懐っこい性格で、自分に対して心を閉ざしている人物にもぐいぐい近づく。パソコンの前に座ると変人気質が途端に開花する。2003年10月3日生まれ、神奈川県出身。父は俳優の窪塚洋介。2021年から本格的に俳優活動を開始し、話題作への出演が続く。2024年、映画「ハピネス」で蒔田彩珠とW主演を務め、映画初主演を掴んだ。主な出演作:ドラマ「ファイトソング」「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」「あたりのキッチン」「顔に泥を塗る」、映画「劇場版 君と世界が終わる日に FINAL」「ハピネス」「大きな玉ねぎの下で」役柄:成績優秀で、時事問題に明るい。控えめな性格で人から頼られるのがうれしい。2002年9月7日生まれ、神奈川県出身。モデルとして雑誌やアーティストのMVに多数出演。2022年、短編映画「遠くへいきたいわ」は初演技にして初主演作となった。主な出演作:ドラマ「オクトー〜感情捜査官 心野朱梨〜 Season 2」「阿修羅のごとく」、映画「アンダーニンジャ」役柄:素直で好奇心旺盛な性格。慶應義塾大学への進学を目指している。クラスのマスコット的存在。1999年7月28日生まれ、神奈川県出身。2019年、大学2年生の時に「Star Boys Audition」に応募し、ホリプロ初の男性ダンス&ボーカルグループWATWINGのメンバーに選ばれ、2021年9月にメジャーデビューを果たす。2021年、テレビ大阪・ BSテレ東ドラマ「ホメられたい僕の妄想ごはん」で俳優デビューし、2022年に出演したTBS系ドラマ「君の花になる」の8LOOMメンバー・一之瀬栄治役で一躍話題に。2024年4月より、TBS系「王様のブランチ」にレギュラー出演。主な出演作:ドラマ「ホメられたい僕の妄想ごはん」「君の花になる」「佐原先生と土岐くん」、映画「サバカン」「他人は地獄だ」役柄:明るく自由で、細かいことは気にしないサバサバした性格。神崎(奥平大兼)とは幼馴染で、危なっかしい神崎をどこか心配している。2002年8月7日生まれ、神奈川県出身。7歳から子役として活躍し、関西テレビドラマ「ゴーイング マイ ホーム」(2012年)をきっかけに、映画「三度目の殺人」(2017年)、第71回カンヌ国際映画祭パルムドール受賞作品「万引き家族」(2018年)など是枝裕和作品の常連に。2020年公開の映画「朝が来る」では中学生で母となった難役を熱演し、「日本アカデミー賞」新人俳優賞、「キネマ旬報ベスト・テン」助演女優賞、「報知映画賞」助演女優賞を受賞。2021年に放送されたNHK連続テレビ小説「おかえりモネ」では、ヒロイン・永浦百音(清原果耶)の妹・未知役で一躍名を知らしめた。主な出演作:ドラマ「おかえりモネ」「妻、小学生になる。」「わたしの一番最悪なともだち」「忍びの家 House of Ninjas」、映画「朝が来る」「クレイジークルーズ」「ハピネス」役柄:明るく親しみやすい性格で、困っている人を放っておけない。兄弟の面倒を見つつ勉強も頑張る努力家。2006年8月10日生まれ、大阪府出身。2022年、テレビ朝日系「森村誠一ミステリー終着駅シリーズファイナル『十月のチューリップ』」でドラマデビュー。2023年、日本テレビ系「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」で連続ドラマに初めてレギュラー出演を果たす。主な出演作:ドラマ「森村誠一ミステリー終着駅シリーズファイナル『十月のチューリップ』」「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」映画「カーリングの神様」役柄:お調子者の盛り上げ役だが、気が利くタイプで成績も優秀。噂話が好きで、学校内の情報をキャッチするのが早い。2004年8月24日生まれ、大阪府出身。2018年、大阪城ホールで開催された「ジャニーズJr.祭り」の公開オーディションを受け、事務所に入所。2021年、関西ジュニア内ユニット・AmBitiousのメンバーに選ばれる。持ちギャグは「前髪切りすぎてオンまゆみ!」2023年、ミュージカル「サンキュー・ベリー・ストロベリー」で舞台単独初主演を務める。主な出演作:ドラマ「年下彼氏2」、舞台「明日を駆ける少年たち」「サンキュー・ベリー・ストロベリー」役柄:クラス一の陽気な人気者。活発で行動力があり女子力高め。横浜国立大学志望だが、成績が下がってきて焦っている。2001年6月18日生まれ、東京都出身。2013年、HKT48の3期生としてデビュー。2018年に開催された韓国のオーディション番組「PRODUCE48」からIZ*ONE(アイズワン)としてデビューを果たす。2021年4月に、2年6ヶ月の活動期間を終了。2021年5月より、HKT48として活動再開後、2023年4月1日に開催した卒業コンサートをもってグループを卒業した。その後は俳優業を本格的にスタートし、連続ドラマへの出演が相次ぐ。主な出演作:ドラマ「顔だけ先生」「沼る。港区女子高生」「18歳、新妻、不倫します。」「恋愛のすゝめ」「素晴らしき哉、先生!」、映画「向田理髪店」役柄:皮肉屋で理屈っぽい性格で、つい正論を言ってしまう。クラスでは目立たないが、発言力がある。2001年11月7日生まれ、大阪府出身。高校時代から数々のダンス選手権で華々しい経歴を持ち、2020年「第33回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でファイナリストとなり芸能界デビュー。2022年、連続ドラマ初レギュラー作品となったTBS系ドラマ「君の花になる」で8LOOMメンバー・小野寺宝に抜擢され話題に。2024年9月、5人組ボーイズグループ・WILD BLUE(ワイルドブルー)でデビューを果たす。主な出演作:ドラマ「君の花になる」「最高の生徒〜余命1年のラストダンス〜」「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」「アンチヒーロー」「ビリオン×スクール」「私の町の千葉くんは。」、映画「女子高生に殺されたい」「【推しの子】-The Final Act-」待機作:映画「見える子ちゃん」役柄:要領の悪いことが嫌い。正義感があり、自分の思ったことをハッキリと言うタイプ。1999年4月10日生まれ。神奈川県出身。2019年より「MEN’S NON-NO」(集英社)専属モデルを務める。2021年にテレビ東京系ドラマ「じゃない方の彼女」で俳優デビュー。2024年、フジテレビ系ドラマ「コスメティック・プレイラバー」で奥野壮とW主演を務め、テレビドラマ初主演を掴んだ。主な出演作:ドラマ「妖怪シェアハウス-帰ってきたん怪-」「沼る。港区女子高生」「コスメティック・プレイラバー」「恋愛バトルロワイヤル」「インフォーマ -闇を生きる獣たち-」「光る君へ」、映画「劇場版 推しが武道館いってくれたら死ぬ」「銀河鉄道の父」「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-」「法廷遊戯」役柄:元生徒会長でリーダーシップの持ち主。勉強がすべでてはなく、人生でプラスになることに前向きに取り組む。クラスのバランサー。2004年9月20日生まれ、埼玉県出身。映画「レミニセンス バンプ」(2023年)、Lemino配信ドラマ「タカラのびいどろ」(2024年)などに出演。2024年放送の同枠ドラマ「アンチヒーロー」には金髪の学生役で出演した。主な出演作:ドラマ「タカラのびいどろ」「あの子の子ども」「アンチヒーロー」「HEART ATTACK」、映画「レミニセンス バンプ」役柄:全国模試一位の開校以来の秀才。クールで群れない性格。クラスメイトからは勉強面で頼られている。2001年4月5日生まれ、大分県出身。2021年に第34回「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で明色美顔ボーイ賞を受賞し、芸能界入り。2022年に、テレビ朝日系ドラマ「六本木クラス」で俳優デビュー。2023年、日本テレビ系ドラマ「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」で連続ドラマに初レギュラー出演するほか、ABEMAオリジナル恋愛番組「オオカミには騙されない」シリーズの「花束とオオカミちゃんには騙されない」に出演し注目を集める。主な出演作:ドラマ「silent」「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」「闇バイト家族」「95」「ひだまりが聴こえる」、映画「PLAY!〜勝つとか負けるとかは、どーでもよくて〜」(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】