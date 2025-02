¤ª¤·¤ã¤Ö¤ê¥Ý¡¼¥º¤ä¤½¤Ð¤«¤¹¤òºÆ¸½¡ª¥¨¥¹¥±¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥ÈÀìÍÑ·ÊÉÊ¤Þ¤È¤á

エスケイジャパンは、セキグチのキャラクター「モンチッチ」(※)をアミューズメント専用景品として発売します。

この商品は2025年2月下旬より全国のアミューズメント施設で展開します。

エスケイジャパン「モンチッチ」

<カラフルで可愛い“モンチッチ”がいっぱい!>

2024年に誕生50周年を迎え、世界中にファンがいる「モンチッチ」。

キャラクターの特徴でもある、おしゃぶりポーズやそばかすを再現しつつ、カラフルな色合いがポイントとなっています。

商品は「BIGぬいぐるみ」をはじめ「カラフルマスコット」やたくさん収納できる、メイクポーチにもぴったりな「ぬいぐるみ巾着」を展開予定です。

※アミューズメント専用景品のため、非売品となります。

※店舗には2025年2月下旬から順次導入となります。

導入時期は店舗によって異なります。

○モンチッチ BIGぬいぐるみ (全2種)

展開時期:2025年2月下旬/サイズ:H約40cm

○モンチッチ カラフルマスコット (全10種)

展開時期:2025年3月下旬/サイズ:H約9cm

○モンチッチ ぬいぐるみ巾着 (全4種)

展開時期:2025年4月中旬/サイズ:H約16cm

