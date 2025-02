LUNA SEA&GLAY

2月23日、LUNA SEAが昨年より継続していたメジャーデビュー35周年記念ツアーERA TO ERAのグランドファイナルとなる「35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG-」を開催。前日22日には盟友GLAYと25年ぶりとなる伝説の対バンライヴ「The Millennium Eve 2025」を開催し、東京ドーム2DAYSを完全燃焼で走破した。

【写真】LUNA SEA&GLAY東京ドーム公演の模様 最終日となった2月23日は、LUNA SEAとして約15年ぶりとなる東京ドーム単独公演。「覚悟の夜」というメッセージに込められた思いの如く、決死のライヴパフォーマンスが繰り広げられた。 メンバーが最後にステージを後にすると、再び場内が暗転に。スクリーンに映像が映し出されると、息をのんで見つめるオーディエンス。そして見覚えのあるスカルロゴが登場すると、ドーム中が悲鳴と歓喜に沸いた。 2018年以来3回目となる伝説のロックイベント「LUNATIC FEST. 2025」開催が告げられたのだ。2025年11月8日(土)、9日(日)の2日間に渡り幕張メッセで行われる。

前日22日(土)には盟友GLAYとの約25年ぶりとなる対バンライヴ、「The Millennium Eve 2025」も開催。GLAYが先行で代表曲「口唇」「pure soul」「HOWEVER」「誘惑」などお馴染みの曲を披露すれば、LUNA SEAも同じく「STORM」「IN SILENCE」「I for You」「ROSIER」などのヒット曲を連発。アンコールでは初の試みとなる2バンドが2チームに分かれたシャッフルバンドによるTERUボーカルの「TRUE BLUE (LUNA SEA曲)」とRYUICHIボーカルの「BELOVED(GLAY曲)」が演奏された。ラストはLUNA SEAのフィナーレを飾る曲としてお馴染みの「WISH」を2バンド全員が参加するという夢のようなコラボレーションが実現。

LUNA SEA結成35周年のタイミングで再び実現したGLAYとの競演に触れ 「すごいバンドが生まれたあの時代、お互いにいろんな出来事があったと思うけど、今こうして再び一緒にドームのステージに立てているのは凄いことだと思う。これからもGLAYとLUNA SEAでこのシーンを引っ張っていきます!」

RYUICHIのこの言葉がまさに確信できた奇跡の2夜だったと、会場に集まった誰もが感じたに違いない。 今年11月、ルナフェスでどんな感動が待ち受けているのだろうか。 【LUNA SEA INFORMATION】■6LIVE Blu-rays 連続リリース2月26日リリース「DUAL ARENA TOUR 2023 MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE」「DUAL ARENA TOUR 2023 UN ENDING STYLE」3月12日リリース「35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA IMAGE or REAL」「35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SEARCH FOR MY EDEN」3月12日リリース「35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SHINING BRIGHTLY」「35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA BRAND NEW CHAOS」特設サイトhttps://avex.jp/lunasea/live-movie/■■LUNATIC FEST. 2025■■2025年11月8日(土)、9日(日) 幕張メッセ※詳細近日発表 各種情報はこちらhttps://www.lunasea.jp 【GLAY INFORMATION】■■GLAY 30周年記念ベストアルバム■■2025年4月リリース・『DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST』・『DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST』■■GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE■■■スケジュール2025年5月31日(土)東京ドーム開場15:30/開演17:002025年6月1日(日)東京ドーム開場15:30/開演17:002025年6月8日(日)京セラドーム大阪開場14:00/開演16:00■特設サイト:https://www.glay.co.jp/feature/glayexpo20242025_dome