¡Ö¥Þ¥¸¤É¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¿¡©¡×Âç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×½Ð±é¤Ä¤¤¤Ë£±ÉÃÌ¤Ëþ¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¡ÚËÜÆü¤ÏÌÜ·âÂ¿¿ô¡Û¥Í¥Ã¥È¡Ö²óÁÛ¤«¡¼¤¤¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë½Ð¤Æ¤ó¤Î¤«¤è¡×¡Ö¤ª¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¡£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×Âè£¸²ó¡ÖµÕ½±¤Î¡Ø¶â¡¹ÀèÀ¸¡Ù¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤â¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î½Ð±é¼Ô¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¡¢¼çÍ×½Ð±é¼Ô¤ËÊ¶¤ì¤ÆÇÐÍ¥ÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ê£µ£¹¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬µ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ê²óÁÛ¡Ë¡×¤ÈÉ½µ¡£Âè£²ÏÃ°Ê¹ß¡¢½Ð±é¼Ô¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥É¥é¥ÞÆâ¤Î¤É¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö²óÁÛ¤«¡¼¤¤¡×¡Ö²óÁÛ¤È¤Ï¡ª¡©¡×¡Ö¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¤É¤³¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤«Ãµ¤¹¤ÎÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡Ö²óÁÛ¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤Ë½Ð¤Æ¤ó¤Î¤«¤è¡×¡Öº£Æü¤Ï²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶Ã¤¯Åê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¡Ú°Ê²¼¥Í¥¿¥Ð¥ì¡Û
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÃæÈ×¤ÇÎ®¤ì¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¿¤Á¤¬ÀÄËÜ¤Î¥Í¥¿¤ò¥Ñ¥¯¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¡£Âè£¶ÏÃ¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Çò¤¤ÌÜ¤Ð¤«¤êÆ¬¶Ò¤ò¤«¤Ö¤êµÈ¸¶¤ËÍè¤¿ÃË¤¬¡¢ÂçÌç¤ÇÆ¬¶Ò¤òÇí¤¬¤µ¤ì¤¿ÀÅ»ß²è¤¬Ï¢Â³¤·¤¿Ãæ¤Ë¡¢¤½¤Î²£¤òÌÌÇò¤½¤¦¤ËÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ëÉð²È¤¬¤¤¤ë¡£½Ð±é»þ´Ö£±ÉÃÌ¤Ëþ¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤Ï°ìÈÖ´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö°ì½Ö¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¦£÷¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¡£
¡¡¡á¡á¡á
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ÈøÈþ¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¡£
¡¡¢¡Âè£²ÏÃ¡Ä¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÈøÈþ¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤Î¤ÏÂè£²ÏÃ¤À¤±¡£¿ÈÊ¬¤òÌÀ¤«¤µ¤ºµÈ¸¶¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¸»ÆâÀèÀ¸¡ª¤½¤ÎÀá¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È°§»¢¤·¤¿¥°¥ì¡¼¤ËÇòÌÏÍÍ¤ÎÃåÊª»Ñ¤ÎÉð²È¡£½Ð±é£±£°ÉÃÄøÅÙ¡£
¡¡¢¡Âè£³ÏÃ¡ÄºÇÆñ´Ø¡£ÄÕ½Å¤ÎµÈ¸¶ºÙ¸«¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤ÆµÈ¸¶¤¬Æø¤ï¤Ã¤¿¾ìÌÌ¡£·²½°¤Î±ü¤Î¤Û¤¦¤Ë¡¢Âè£²ÏÃ¤È»÷¤¿Ê±Áõ¤ÎÃË¤¬¤¤¤ë¤¬¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡£
¡¡¢¡Âè£´ÏÃ¡ÄÄÕ½Å¤¬Ìë¤Î±ãÀÊ¤Ç¸âÉþ²°¤¿¤Á¤Ë¶Ó³¨¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢ÌëÆ»¤Ç¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¡£¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿ÄóÅô¤ò»ý¤Ã¤¿Éð²È¡£½Ð±é£²ÉÃÌ¤Ëþ¡£
¡¡¢¡Âè£µÏÃ¡ÄÃã²°¤ËÌá¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Ë¡¢µÁ·»¼¡ÏºÊ¼±Ò¡ÊÃæÂ¼Áó¡Ë¤¬¡Ö¤Ê¤¢²¶¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¾ìÌÌ¡££²¿Í¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ëÉð²È¡£½Ð±é£±ÉÃ¡£
¡¡¢¡Âè£¶ÏÃ¡ÄÇò¤¤ÌÜ¤Ð¤«¤êÆ¬¶Ò¤ò¤«¤Ö¤êµÈ¸¶¤ËÍè¤¿ÃË¤¬¡¢ÂçÌç¤ÇÆ¬¶Ò¤òÇí¤¬¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¡£²£¤òÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ëÉð²È¡£½Ð±é£±ÉÃ¡£
¡¡ÈøÈþ¤¬±é¤¸¤ë¡ÖÊ¿Âô¾ïÉÙ¡×¤Ï¸ø¼°¤Ç¤Ï¡Ö½©ÅÄÈÍ»Î¤Ç¡¢¹¾¸Í¾ë¤ÎÎ±¼éµï¡£¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤È¤·¤ÆµÈ¸¶¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸²½¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎºÍ³Ð¤â¹â¤¯¡Ö¤Î¤Á¤ËÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤«¤ÄºÇÂç¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤Ê¤ëµººî¼Ô¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£