SKY-HIが、今年の夏にリリースする“ラッパーSKY-HI”としての集大成”のアルバム『Success Is The Best Revenge』へ向けたシングル第2弾「It’s OK」を、2月26日にリリースすることを発表した。本楽曲は、ヒップホップクルー・YENTOWNのプロデューサーであり、同クルーのAwichやkZmらの作品をはじめBE:FIRSTやSIRUPなどシーンを横断した数多くのヒット曲を世に送り出すChaki Zuluをプロデューサーに迎え制作。

「It’s OK」



発売日 : 2025年2月26日(水)

Streaming & Download : https://sky-hi.lnk.to/ItsOK

※2/26(水)リリース開始以降、各音楽配信サービスへアクセス可能

発売日 : 2025年2月26日(水)Streaming & Download : https://sky-hi.lnk.to/ItsOK※2/26(水)リリース開始以降、各音楽配信サービスへアクセス可能

関連リンク

◆SKY-HI オフィシャルサイト

◆SKY-HI オフィシャルInstagram

◆SKY-HI オフィシャルX

◆SKY-HI オフィシャルYouTubeチャンネル

◆SKY-HI オフィシャルInstagram◆SKY-HI オフィシャルX◆SKY-HI オフィシャルYouTubeチャンネル

ラッパーで、プロデューサー、経営者という多彩な顔を持ち、音楽業界で唯一無二の存在としてシーンを牽引しているSKY-HIだからこそ語れる、彼が貫いてきた道と築いてきた“Success”を、SKY-HIの真骨頂といえる卓越したラップスキルとテクニック、そして高速ラップを駆使してセルフボーストした1曲となっている。