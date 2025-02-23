内田彩、5/5にぐんまちゃんと2マンライブ開催
内田彩が、5月5日（月・祝）に群馬県・高崎市文化会館 大ホールにて＜AYA UCHIDA with GUNMACHAN 2MAN LIVE＞を開催する。
これは、2月23日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）にて行われたアーティストデビュー10周年記念ツアー＜AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年＞のステージ上で発表されたもの。この日は2014年11月に発売したデビューアルバム『アップルミント』から、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」までを含む78曲を2つのセットリストで全曲披露。5月5日に開催が決定したこの公演で、2021年に発表したぐんまちゃんダンス曲「∞リボンをギュッと∞」のピースも集めることとなった。
さらに、彼女の所属する日本コロムビアのキッズレーベル コロムビアキッズより、内田彩カバーによる「ジャンボリミッキー！」の制作が決定。同楽曲は今春に発売予定のコンピレーションアルバムに収録されるほか＜AYA UCHIDA with GUNMACHAN 2MAN LIVE＞での初披露が予定されている。
ライブ・イベント情報
日程：2025年5月5日（月・祝）
１： 昼公演 14:15開場/15:00開演
２：夜公演 17:45開場/18:30開演
会場：群馬県・高崎市文化会館 大ホール
出演：内田彩、ぐんまちゃん
席種・料金：[一般席] ￥7,700（税込）
[親子席] 大人：￥7,700（税込）子ども：￥1,100（税込）
主催・企画：日本コロムビア
協力：群馬県
制作：モストプランニング
問合せ：ホットスタッフ・プロモーション
TEL：050-5211-6077 平日12:00〜18:00
内田彩OFFICIAL WEBSITE有料会員先行
[受付日程] 2月23日（日）20:30〜3月2日（日）23:59
[当落確認]3月6日(木)18:00頃を予定しております。
[入金期間]3月6日(木)当落発表後〜3月9日(日)23:59
先行受付ページ：https://aya-uchida.net/contents/894031
関連リンク◆内田彩 オフィシャルサイト