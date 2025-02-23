¤Ä¤Ð¤ß¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤À¤è¡¡Âç¾æÉ×¡×Ï¢ÆüOPÀïÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¡¥Õ¥ê¥Ã¥×·Ý¤Ï¡ÖÁ°¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤ë¤è¡ª¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤ÎËå¡¦¤Ä¤Ð¤ß¤¬23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡22Æü¤Ë±ºÅº¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¾ìÆâ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿23Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¹þ¤ß¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥×·Ý¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡¡¤Ç¤âÌµÍý¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤ËÉÔ°Â¤¢¤ë¤Ê¤éÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Èµ¤¸¯¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Ð¤ß¤ÏºÇ¿·Åê¹Æ¤Ç¡¢DeNAÀï¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ºä¸ýÃÒÎ´»á¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤Ä¤Ð¤ß¤ÏÁ°¤«¤é¥¹¥±¥Ã¥Á½ñ¤¤¤Æ¤ë¤è¡ª´Á»ú¤È¤«¤â¤ªÊÙ¶¯¤·¤¿¤«¤é½ñ¤±¤ë¤è¡ª¡ª¡×¤È°ÊÁ°¤«¤é¡È¥Õ¥ê¥Ã¥×·Ý¡É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤òµ¤¸¯¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤À¤è¡¡¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï¡¢º£¸å¤Î¤Ä¤Ð¶åÏº¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´ÖµÙ»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£