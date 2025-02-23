¡ãÉ×¤¬¶¯Í×¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡ä¡Ö¼«Ê¬¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¿¤è¡×¤¨¥Ã¡©µÁËå¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î»ö¼Â¡ª¡ÚÂè5ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¡Ê¥æ¥ß¥«¡Ë¤ÏÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤ëÀì¶È¼çÉØ¡£É×¤Î¥Ê¥ª¥æ¥¤Ï²ñ¼Òµ¢¤ê¤ËµÁ¼Â²È¤Ë´ó¤Ã¤Æ¿©¤ÙÊª¤Ê¤É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶»ä¤Ë¤ªÎé¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¿©ºà¤ò¡Ö¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ªÎé¤ò¸À¤¨¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£É×¤«¤é¤Î¶¯Í×¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿»ä¡£Êì¤âÌ£Êý¤ò¤·¤ÆÉ×¤Ë¥Á¥¯¥ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏµÁ¼Â²È¤Ç¡Ö»Å»öµ¢¤ê¤Î¤¤¤¿¤À¤Êª¤Ï±óÎ¸¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
É×¤¬»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÃÙ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤ÆÀè¤ËµÁ¼Â²È¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ËÜÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢µÁÊì¤âµÁËå¤Î¥«¥¨¥Ç¤µ¤ó¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÈÉ×¤¬»ý¤Áµ¢¤ë¤¤¤¿¤À¤Êª¤Ï¡¢µÁÎ¾¿Æ¤¬»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª
µÁÊì¤âµÁËå¤â¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤Êª¤ò»ý¤Áµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ëÉ×¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É×¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö½ý¤ó¤À²ÌÊª¤ò¥¸¥ã¥à¤Ë¤Ç¤â¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿ÌîºÚ¤ÏÄÒÊª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ2¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡Ä¡Ä¡£
µÁÊì¤ÈµÁËå¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÈÉ×¤Ï¼«Ê¬¤ÇµÁ¼Â²È¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤òÃµ¤·¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤¤¤é¤Ê¤¤Êª¤ò¼«Âð¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡Ä¡Ä¡ª¡¡¤Ï¤¸¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ë¡¢³«¤¤¤¿¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤é¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤ê»ä¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µÁÊì¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÉ×¤Ê¤ê¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Æ¹§¹Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤¬¤¢¤ó¤Ê¤ËÍýÉÔ¿Ô¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
É×¤¬¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¤Þ¤ÀÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÊ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤ò¶¯Í×¤·¤ÆÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤³¤È¤ò¿Æ¹§¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤òÂ¨ºÂ¤ËÀµ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
É×¤¬»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÃÙ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤ÆÀè¤ËµÁ¼Â²È¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ËÜÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢µÁÊì¤âµÁËå¤Î¥«¥¨¥Ç¤µ¤ó¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÈÉ×¤¬»ý¤Áµ¢¤ë¤¤¤¿¤À¤Êª¤Ï¡¢µÁÎ¾¿Æ¤¬»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª
µÁÊì¤âµÁËå¤â¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤Êª¤ò»ý¤Áµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ëÉ×¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É×¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö½ý¤ó¤À²ÌÊª¤ò¥¸¥ã¥à¤Ë¤Ç¤â¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿ÌîºÚ¤ÏÄÒÊª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ2¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡Ä¡Ä¡£
µÁÊì¤ÈµÁËå¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÈÉ×¤Ï¼«Ê¬¤ÇµÁ¼Â²È¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤òÃµ¤·¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤¤¤é¤Ê¤¤Êª¤ò¼«Âð¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡Ä¡Ä¡ª¡¡¤Ï¤¸¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ë¡¢³«¤¤¤¿¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤é¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤ê»ä¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µÁÊì¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÉ×¤Ê¤ê¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Æ¹§¹Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤¬¤¢¤ó¤Ê¤ËÍýÉÔ¿Ô¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
É×¤¬¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¤Þ¤ÀÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÊ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤ò¶¯Í×¤·¤ÆÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤³¤È¤ò¿Æ¹§¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤òÂ¨ºÂ¤ËÀµ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò