AKB48¸¦µæÀ¸¤Î´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿¤¬ÈäÏª¤·¤¿­à¼Ì¿¿¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤­á¾×·â¥¤¥é¥¹¥È(X@Hinata_Maruyama¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¢¡¡Ö¤ª¤¦¤É¤ó¤òÉÁ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¢¡

¡¡AKB48¸¦µæÀ¸¤Î´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿(16)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥é¥¹¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤ª¤¦¤É¤ó¤òÉÁ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤É¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡£Î©ÂÎ´¶¤ä¼Á´¶¤¬Ãé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê°ì¸«¼Ì¿¿¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡×¤Ê¤É¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤¦¤É¤ó(ÍÄÂÎ)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²¼½ñ¤­¤â¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤À¤È¤¤¤¦´Ý»³¤Ï¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢X¤ÇÅÙ¡¹¼«¿È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¢¡¡Ö¤¨¡¢¤³¤ì¼Ì¿¿¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ³¨¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¢¡
´Ý»³¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤¦¤É¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È(´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿X@Hinata_Maruyama¤è¤ê)
´Ý»³¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤¦¤É¤ó¤Î²¼½ñ¤­(´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿X@Hinata_Maruyama¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¨¡¢¤³¤ì³¨¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¼Ì¿¿Åê¹Æ¤·¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é³¨¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÈþ½Ñ¤Î¼ø¶È¤Î¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Êºî²è¡×¡ÖºÍÇ½¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤À¡Ä¡×¡Ö¼Ì¿¿¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¡¼¤¤¡×¡Ö¤¦¤É¤ó¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£