¡ÚÀ¾Éð¡Û¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÃçÅÄ·Ä²ð¤È¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï¤¬½é°ÂÂÇ¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¡Ö¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×
¢¡Îý½¬»î¹ç¡¡´Ú¹ñ¥í¥Ã¥Æ£µ¡½£¶À¾Éð¡Ê£²£³Æü¡¦Æî¶¿¡Ë
¡¡¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Çº£µ¨¤«¤éÀ¾Éð¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÃçÅÄ·Ä²ðÆâÌî¼ê¤È¡¢¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï³°Ìî¼ê¤Ë½é°ÂÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¡¦¥í¥Ã¥Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¡¢ÃçÅÄ¤Ï£¹ÈÖ¡¦Í··â¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££´²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï£±µåÌÜ¤Ë¤¤Ã¤Á¤êµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ£µ²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£³ÂÇÀÊ¤Çº¸Á°¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·ÂÔË¾¤Î½é°ÂÂÇ¡£»°ÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·¡¢°ÜÀÒ½éÂÇÅÀ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£´²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿ÅÏÉôÀ»¤Ï¡¢£´²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿¼«¿ÈÂè£±ÂÇÀÊ¤ÇÄËÎõ¤Ê±¦Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡´üÂÔ¤Î¼ãÉð¼Ô¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë¡¢À¾¸ý´ÆÆÄ¤â¡ÖËÜ¿Í¤¬¤Í¡¢°ìÈÖ¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡££±ËÜ½Ð¤Æ¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£