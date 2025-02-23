¥ß¥¥Æ¥£¡¼£×À®¿Í¼°40ºÐµÇ°¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡ÖÉðÆ»´Û¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¾±»Ê¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ªÌóÂ«¤ÎÀä¶«¤â
¡È¥ß¥¥Æ¥£¡¼¡É¤³¤ÈÆ£ËÜÈþµ®¡Ê39¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢40ºÐµÇ°¥é¥¤¥Ö¡ÖÆ£ËÜÈþµ®40th BIRTHDAY LIVE¡ÁWÀ®¿Í¼°¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
³«±éÁ°¤Ë¤ÏÇ®¿´¤Ê½÷À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÆ£ËÜÈþµ®¤µ¡Á¤ó¡×¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¡¼¡×¤Î¤«¤±À¼¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÀÖ¤¤¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£26Æü¤Ë40ºÐ¤È¤Ê¤ëÆ£ËÜ¤¬¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
2¶Ê¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥ß¥¥Æ¥£¡¼¥³¡¼¥ë¡£É×¤Ç¤¢¤ë¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤ÎÀ¼¤Ë»÷¤¿¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤¤¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢¡Ö»ä¤¬¥À¥Ö¥ëÀ®¿Í¼°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤â¤½¤³¤½¤³¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê39¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡ÖSEASONS¡×¤ò²Î¤¦¥ß¥¥Æ¥£¡¼¤ÎÎÙ¤Ë¡¢ÆÍÁ³Çò¤¤°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÍÅ±ð¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢1¥³¡¼¥é¥¹¤Î¤ß¤ÇÂà½Ð¤·¤¿¡£ÂçÂô¤Ï¡Ö3Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¾±»Ê¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥ó¥Ä1Ëç¤ÇÍÙ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤È¡£¾±»Ê¤µ¤ó¤¬ÀÖ¤Ê¤é»ä¤ÏÇò¡×¤È¤·¤¿¡£
¥ß¥¥Æ¥£¡¼¤Ï¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¶Ê¤Ç¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤ÈÍÙ¤ê¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡£¤³¤ì¤ËÂçÂô¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤éÀäÂÐÁ°¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤Æ¡£¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥¯¥ì¡¼¥à¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄ¹¼Ü¤ÇÍÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
40ºÐ¤ò¡ÖÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡×¤È¤·¤¿¥ß¥¥Æ¥£¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡£À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¤±¤É¡¢ÍèÇ¯2·î¤¯¤é¤¤¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÁá¤á¤Ë¹ðÃÎ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ö¤ê¤ÏÀäÂÐµö¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥ß¥¥Æ¥£¡¼Àá¤ÇÁÊ¤¨¤¿¡£
ËÜÊÔ¤¬½ª¤ï¤ë¤äÈÝ¤ä¤Î¥ß¥¥Æ¥£¡¼¥³¡¼¥ë¡£¥ß¥¥Æ¥£¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾±»Ê¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£ÀÖ¤¤¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥ª¥¤¥ë¤ò¥¿¥Ã¥×¥êÅÉ¤ê¡¢¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾±»Ê¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¡¼¡×¤ò3Ï¢È¯¡£¡ÖÂçÂô¤¢¤«¤Í¤µ¤ó¡£¤¹¤´¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥ª¥¤¥ë¤òÅÉ¤ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¸åÆ£¿¿´õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¤¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥ß¥¥Æ¥£¡¼¤Ï¡ÖÀäÂÐÅÜ¤é¤ì¤ë¤è¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°²ó¤ÏÍ³ÚÄ®¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÆü·Ð¥Û¡¼¥ë¡£¤É¤ó¤É¤óÉðÆ»´Û¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾±»Ê¤Ï¡ÖÂ´¶È¼°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡»ä¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¥ß¥¥Æ¥£¡¼¤Ï¡Ö»ä¤âÉðÆ»´Û¤ä¤ë¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¼ê»æ¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¸À¤¦¿Í¤¬¤À¤ì¤â¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÉðÆ»´Û¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¾±»Ê¤Î¥À¥ó¥¹¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯Éâ¤«¤ì¥â¡¼¥É¡×¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Ìó2»þ´Ö¤Ç¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£»þÂå¤Î¶Ê¤Ê¤É¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´16¶Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£