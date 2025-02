muqueが、新曲「cheers」を3月12日に配信リリースすることが発表された。muque2025年の幕開けとなる本楽曲は、ダウンチューニングのエッジーなギターリフが印象的なダンスロックナンバー。「自分らしくあるためには?」という、誰しもが抱えるテーマを、ヒリヒリとしたワードで描くAsakura(Vo, G)の歌詞と相まって、熱量の高いmuqueの新境地とも言える楽曲に仕上がっている。

ライブ出演情報



<SANUKI ROCK COLOSSEUM 2025 -MONSTER baSH × I♡RADIO 786->2025/3/16(日) @ festhalle / オリーブホール / DIME / MONSTER / TOONICE / SUMUS café / 瓦町駅地下広場開場11:00 / 開演11:30(予定)<MIX SPICE #3>3/24(月) @WWW X開場18:15 / 開演19:00【出演】Aooo / muque<Flowers LOFT 5th ANNIVERSARY SERIES × LOFT PROJECT PRESENTS『ENDSCAPE vol.48』>2025/3/26(水) @SHIBUYA CLUB QUATTRO開場13:00 / 開演13:40【出演】終活クラブ / Dannie May / Enfants / muque / NELKE / sanetii / 三四少女 / ...and more<GOOD FLAGS extra>2025/3/28(金) @仙台darwin開場18:00 / 開演18:30【出演】Mega Shinnosuke / muque[Front Act]LAYRUS LOOP<KITASAN ROLLING 2025>3/29(土),30(日) @ライトキューブ宇都宮開場10:00 / 開演11:00 / 終演19:00(予定)muqueは【3/29(土)】に出演<HEADZ 2025 NEW HOT WAVE>2025/3/30(日) @日比谷野外大音楽堂開場13:30 / 開演14:30【出演】betcover!! / Galileo Galilei / Hedigan's / Homecomings / Khaki / muque[Special Act]暴動クラブ<MORNING RIVER SUMMIT 2025>2025/4/5(土) @大阪城音楽堂開場11:20 / 開演11:50【出演】Enfants / osage / 3markets[ ] / なきごと / Bye-Bye-Handの方程式 / First Love is Never Returned / muque / yutori / LET ME KNOW /月追う彼方(Opening Act)<SYNCHRONICITY’25 - 20th Anniversary!! ->2025/4/12(土),13(日) @Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / SHIBUYA CLUB QUATTRO / Veats Shibuya / WWW / WWWX / TOKIO TOKYO・muqueの出演は4/12<DENIMS Presents『ODD SAFARI vol.7』>4/13(日) @味園ユニバース開場13:00 / 開演14:00【出演】DENIMS / 滝音 / TENDOUJI / muque / Nagakumo / MONO NO AWARE / ...and more<muque Dungeon Radio Live Show #1>4/24(木) @福岡BEAT STATION開場18:00 / 開演19:00<ARABAKI ROCK FEST.25>4/26(土),27(日) @国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく開場09:30 / 開演10:30<VIVA LA ROCK 2025>5/3(土),4(日),5(月•祝),6(火•休)@さいたまスーパーアリーナ開場08:30 / 開演10:00(予定)・muqueは5/3に出演<rockin’on presents『JAPAN JAM 2025』>4/29(火・祝) , 5/3(土・祝),4(日・祝),5日(月・祝) @千葉市蘇我スポーツ公園開場09:00 / 開演11:30(予定)・muqueは5/5に出演<METROCK2025>5/11(日) @海の森公園(東京都江東区海の森三丁目地内)開場08:30 / 開演10:30(予定)【出演】Saucy Dog / GENERATIONS / Chevon / SHISHAMO / Chilli Beans. / NEE / ハンブレッダーズ / 羊文学 / マルシィ / muque / Lucky Kilimanjaro / Laura day romance / WurtS / and more<NUMBER SHOT2025>7/19(土),20(日),21(月•祝)@みずほPayPayドーム福岡 / シーサイドももち海浜公園地行浜ビーチ・muqueは7/20のぼせもんSTAGEに出演