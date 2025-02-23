muque、新曲「cheers」配信リリース決定
muqueが、新曲「cheers」を3月12日に配信リリースすることが発表された。
muque2025年の幕開けとなる本楽曲は、ダウンチューニングのエッジーなギターリフが印象的なダンスロックナンバー。「自分らしくあるためには？」という、誰しもが抱えるテーマを、ヒリヒリとしたワードで描くAsakura（Vo, G）の歌詞と相まって、熱量の高いmuqueの新境地とも言える楽曲に仕上がっている。
本楽曲は、FM福岡でmuqueがレギュラーを務めているラジオ番組「muque Dungeon Radio」の2月23日放送回にて初OAが決定している。放送は22時30分からの予定だ。
muqueは、5月から全国10箇所を巡るツアー＜MUQUE TOUR 2025 "RIDE ON !"＞を開催する。チケットは現在オフィシャル先行受付中。
＜MUQUE TOUR 2025 "RIDE ON !"＞
6/1(日)福島・郡山HIP SHOT JAPAN 開場17:30 / 開演18:00
6/13(金) 福岡・DRUM LOGOS 開場18:00 / 開演19:00
6/14(土) 広島・VANQUISH 開場17:30 / 開演18:00
6/22(日) 北海道・札幌SPiCE 開場17:30 / 開演18:00
7/4(金)石川・金沢AZ 開場18:30 / 開演19:00
7/6(日) 愛知・名古屋クラブクアトロ 開場17:00 / 開演18:00
7/21(月•祝)香川・高松DIME 開場17:30 / 開演18:00
7/26(土) 大阪・BIGCAT 開場17:00 / 開演18:00
7/31(木) 東京・Zepp Shinjuku 開場18:00 / 開演19:00
【チケット】
All Standing 前売り：\5,000(税込) ＊ドリンク代別 / 当日：￥5,500(税込) ＊ドリンク代別
All Standing（Zepp Shinjukuのみ）：前売り：\5,500(税込) ＊ドリンク代別 / 当日：￥6,000(税込) ＊ドリンク代別
年齢制限：※未就学児入場不可
枚数制限： 4枚
オフィシャル先行実施期間
2月20日(木)12:00〜3月3日(月)23:59 ※抽選
https://eplus.jp/muque/
ライブ出演情報
2025/3/16(日) @ festhalle / オリーブホール / DIME / MONSTER / TOONICE / SUMUS café / 瓦町駅地下広場
開場11:00 / 開演11:30(予定)
＜MIX SPICE #3＞
3/24(月) @WWW X
開場18:15 / 開演19:00
【出演】
Aooo / muque
＜Flowers LOFT 5th ANNIVERSARY SERIES × LOFT PROJECT PRESENTS『ENDSCAPE vol.48』＞
2025/3/26(水) @SHIBUYA CLUB QUATTRO
開場13:00 / 開演13:40
【出演】
終活クラブ / Dannie May / Enfants / muque / NELKE / sanetii / 三四少女 / ...and more
＜GOOD FLAGS extra＞
2025/3/28(金) @仙台darwin
開場18:00 / 開演18:30
【出演】
Mega Shinnosuke / muque
[Front Act]
LAYRUS LOOP
＜KITASAN ROLLING 2025＞
3/29(土),30(日) @ライトキューブ宇都宮
開場10:00 / 開演11:00 / 終演19:00(予定)
muqueは【3/29(土)】に出演
＜HEADZ 2025 NEW HOT WAVE＞
2025/3/30(日) @日比谷野外大音楽堂
開場13:30 / 開演14:30
【出演】
betcover!! / Galileo Galilei / Hedigan's / Homecomings / Khaki / muque
[Special Act]
暴動クラブ
＜MORNING RIVER SUMMIT 2025＞
2025/4/5(土) @大阪城音楽堂
開場11:20 / 開演11:50
【出演】
Enfants / osage / 3markets[ ] / なきごと / Bye-Bye-Handの方程式 / First Love is Never Returned / muque / yutori / LET ME KNOW /月追う彼方(Opening Act)
＜SYNCHRONICITY’25 - 20th Anniversary!! -＞
2025/4/12(土),13(日) @Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / SHIBUYA CLUB QUATTRO / Veats Shibuya / WWW / WWWX / TOKIO TOKYO
・muqueの出演は4/12
＜DENIMS Presents『ODD SAFARI vol.7』＞
4/13(日) @味園ユニバース
開場13:00 / 開演14:00
【出演】
DENIMS / 滝音 / TENDOUJI / muque / Nagakumo / MONO NO AWARE / ...and more
＜muque Dungeon Radio Live Show #1＞
4/24(木) @福岡BEAT STATION
開場18:00 / 開演19:00
＜ARABAKI ROCK FEST.25＞
4/26(土),27(日) @国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく
開場09:30 / 開演10:30
＜VIVA LA ROCK 2025＞
5/3(土),4(日),5(月•祝),6(火•休)
@さいたまスーパーアリーナ
開場08:30 / 開演10:00（予定）
・muqueは5/3に出演
＜rockin’on presents『JAPAN JAM 2025』＞
4/29(火･祝) , 5/3(土･祝),4(日･祝),5日(月･祝) @千葉市蘇我スポーツ公園
開場09:00 / 開演11:30(予定)
・muqueは5/5に出演
＜METROCK2025＞
5/11(日) @海の森公園（東京都江東区海の森三丁目地内）
開場08:30 / 開演10:30（予定）
【出演】
Saucy Dog / GENERATIONS / Chevon / SHISHAMO / Chilli Beans. / NEE / ハンブレッダーズ / 羊文学 / マルシィ / muque / Lucky Kilimanjaro / Laura day romance / WurtS / and more
＜NUMBER SHOT2025＞
7/19(土),20(日),21(月•祝)
@みずほPayPayドーム福岡 / シーサイドももち海浜公園地行浜ビーチ
・muqueは7/20のぼせもんSTAGEに出演
関連リンク