古川 慎が、約4年ぶりとなるミニアルバム『Catch Me If You Can』を6月18日に発売する。収録曲の「Hightail it」は、4月2日から放送がスタートするTVアニメ『履いてください、鷹峰さん』のエンディングテーマへの起用も決まっている。アルバムには全5曲が収録される予定となっており、私服で撮影した数量限定盤のほか、MVとメイキングが収録されたBlu-ray付きの初回限定盤とCDのみの通常盤の全3形態で発売される。MVにはお笑い芸人のとにかく明るい安村がゲスト出演しているなど、さまざまな角度からアルバムを楽しめるようになっている。

『Catch Me If You Can』

発売日:2025年6月18日(水)

予約:https://lnk.to/LACA-25157



【数量限定盤】CD+ダウンロードカード



価格:3,190円(10%税込)/2,900円(税抜)

※【数量限定盤】はアニメイト限定販売となります。

※ダウンロードカードにはデジタルフォトが入る予定です。



【初回限定盤】CD+Blu-ray



価格:3,850円(10%税込)/3,500円(税抜)

※Blu-rayにはMVとメイキングが入る予定です。



【通常盤】CD



価格:2,750円(10%税込)/2,500円(税抜)

4月13日には<Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom>東京公演も開催される。