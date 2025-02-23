Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢À¤³¦ÀïººÄê¥Þ¥Ã¥Á¤Ø¡Ö²¶¤Ï¤É¤ì¤À¤±ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¡×¡¡7Ê¬¼èºà¤Ç°Õµ¤ÍÈ¡¹¡ÖÁ´Éô¤Ö¤Ä¤±¤ë¡×¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û
¶½¹Ô¤ÏAmazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÀ¸ÇÛ¿®
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥À¥Ö¥ëÀ¤³¦Àï¡õÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡ËÀï¶½¹Ô¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£23Æü¤ÏÅÔÆâ¤ÇÁ°Æü·×ÎÌ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢119¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó53.98¥¥í¡Ë·ÀÌó¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë10²óÀï¤ËÎ×¤àWBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Æá¿ÜÀî¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÁ°WBOÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¥¸¥§¡¼¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë53.9¥¥í¤Ç°ìÈ¯¥Ñ¥¹¡£ÀïÀÓ¤Ï26ºÐ¤ÎÆá¿ÜÀî¤¬5¾¡¡Ê2KO¡Ë¡¢34ºÐ¤Î¥â¥í¥Ë¡¼¤¬27¾¡¡Ê19KO¡Ë3ÇÔ¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤ÏÆùÂÎÈþ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤éÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤¿¡£¥â¥í¥Ë¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£10ÉÃ¤ÎâË¤ß¹ç¤¤¸å¤Ï°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥â¥í¥Ë¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¼µ·¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¯¥µ¡¼Å¾¸þ6ÀïÌÜ¤ÎÆá¿ÜÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ²áµîºÇ¶¯¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¡£WBA2°Ì¡¢WBC3°Ì¡¢WBO3°Ì¡¢IBF13°Ì¤È¼çÍ×4ÃÄÂÎÁ´¤Æ¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¡£º£½©°Ê¹ß¤Î¥×¥í8¡Á10ÀïÌÜ¤ËÀ¤³¦½éÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£¥â¥í¥Ë¡¼¤Ï2020Ç¯10·î¤Ë°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë7²óKOÉé¤±¡£ºÆµ¯¸å5Ï¢¾¡¤Ç23Ç¯5·î¤ËÀ¤³¦²¦ºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£½éËÉ±Ò¸å¡¢ºòÇ¯5·î¤ËÅìµþD¤ÇÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤·¡¢²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£º£²ó¤¬ºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·×ÎÌ¤ò½ª¤¨¤¿Æá¿ÜÀî¤Ï7Ê¬´Ö¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¼õ¤±Åú¤¨¤·¤¿¡£¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½¸ºÎÌ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤«¡£
¡Ö¤À¤¤¤Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤¤¤Ö½çÄ´¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºï¤Ã¤Æ¡£1½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£º£Ä«¤â¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÈ¾¿ÈÍá¤ò¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Á°²ó¤ÏÆ°¤¤¤ÆÍî¤È¤·¤ÆÈè¤ì¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡£
¡ÖÈ¾¿ÈÍá¤ò¤·¤Æ¤À¤¤¤Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£À¼¤âÁ´Á³Ãý¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡£¡Ê¾¯¤·¾å¤º¤Ã¤¿À¼¤Ç¡ËºÇ¸å¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½119¥Ý¥ó¥É·ÀÌó¡£
¡ÖºÇ½é¤«¤é¡¢¤â¤È¤â¤È119¥Ý¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÏÉáÄÌ¤Ë53.5¥¥í¤Þ¤Ç°ì²óÍî¤Á¤¿¡£¤À¤«¤éÊ¸¶ç¸À¤¦¤Ê¤è¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î½¼¼ÂÅÙ¡£
¡Ö¤â¤¦¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢ÌÀÆü¤ËÈ÷¤¨¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾Ç¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡£Áá¤¯¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë»î¹ç¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶õ¸µµ¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Þ¤¢¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Þ¤¹¤è¡×
¡½¡½¤ª¼µ·¤ò¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢6ÀïÌÜ¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÆüËÜÎ®¤Î¤ªÎé¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¤ª¼µ·¤À¤í¤¦¤È¡£·É°Õ¤ò¹þ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
²ÝÂê¤òËä¤á¤¿Îý½¬¤ÎÆü¡¹¡ÖËèÆüÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡½¡½º£²ó¤Ï¾å¤«¤é²¼¤Þ¤Ç¶ä¿§¡£
¡Öº£²ó¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤âÅöÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡£¤Þ¤¢¡¢¶ä²Ï¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¡×
¡½¡½Á°¤Ï¡ÖÃÏµå¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¡£
¡ÖÃÏµå¤ò±Û¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ëè²ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¿¤Ó¤·¤í¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¡£
¡Ö¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸Ä°ì¸Ä¤ÎÎý½¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤â²ñÄ¹¤â¤¤¤Æ¡¢ËèÆüÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤òËÜÈÖ¤Ç½Ð¤µ¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿´ü´Ö¤ÏÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢»î¹ç¤Ã¤ÆÃ¯¤Ç¤â´èÄ¥¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎËèÆü¤ò¤É¤ì¤À¤±°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤í¡¢¤È²¶¤Ï»×¤¦¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÁ´°÷Ã¯¤â¤¬¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¥×¥é¥¹¡¢ÌÀÆü¤ÏÌÀÆü¤Î²¶¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½À¤³¦Àï¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«ººÄê¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£Á°Æü¤Î¿´¶¤Ï°ã¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤³¤ÏÊÌ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¶¤Ï¤É¤ì¤À¤±ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤³¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤òÁ´Éô¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ç±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Èô¤Ó±Û¤¨¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡£µ¼Ô¤µ¤ó¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡¢À¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¥«¡¼¥É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½È½Äê¤Ê¤éÅ·¿´¡¢KO¤Ê¤é¥â¥í¥Ë¡½¡Ê¤¬¾¡Íø¡Ë¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡£
¡ÖËÍ¤ÏKO¤âÁÀ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢Î®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÅÝ¤»¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡£ÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¡¢¾¡¼ê¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤»¤º¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÅ·¿´Î®¤Î³ÊÆ®µ»¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡û¡ÄÆ±¶½¹Ô¤Ç¤Ï¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤¬Æ±µé6°Ì¥À¥Ó¥É¡¦¥¯¥¨¥¸¥ã¥ë¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡£WBAÆ±µé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ÏÆ±µé4°Ì¡¦Èæ²ÅÂç¸ã¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤È½éËÉ±ÒÀï¡£Â¾¤ÎÆ±µé²¦ºÂ¤ÏIBF¤ËÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¡ÊÏ»Åç¡Ë¡¢WBO¤ËÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬½¢¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¼çÍ×4ÃÄÂÎ¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë