日本映画放送株式会社が、忍者アクション時代劇『SHOGUN’S NINJA-将軍乃忍者-』を制作。「時代劇専門チャンネルNET」での国内配信に加え、YouTubeチャンネル「SAMURAI VS NINJA」を通じて北米や東南アジアなど世界へ向けて配信することが決定した。また、配信に先駆けて関西テレビでの放送も決定した。2019年制作の『BLACKFOX: Age of the Ninja』が「SAMURAI VS NINJA」で世界1700万回再生を記録したことを受け、本作も坂本浩一監督が演出・アクション監督を担当。ウルトラマン、仮面ライダー、スーパー戦隊、パワーレンジャーなど特撮シリーズを手がけてきた坂本監督ならではの、全世界向けの作品が誕生した。

主演は、『3年A組−今から皆さんは人質です−』『ウルトラマンブレーザー』の山田姫奈と、全国空手道選手権大会3連覇の実績を持つ『仮面ライダーガッチャード』の宮原華音。さらに、桃月なしこ、谷口布実ら俳優陣に加え、特撮界のレジェンド高岩成二、小川輝晃も出演。忍者VS侍の新たな時代劇アクションが描かれる。本作は、関西テレビ(ローカル)で3月20日深夜0時25分からテレビ初放送。放送後、同日3月20日深夜1時5分から「時代劇専門チャンネルNET」(日本国内)、YouTubeチャンネル「SAMURAI VS NINJA」(海外)などで世界配信する。■キャスト、監督コメント【山田姫奈】坂本監督のもとで新たな挑戦をさせていただけたこと、そして熱い思いを持ったスタッフの皆さんとご一緒できたことに心から感謝しています。撮影中は、アクション映画の主演を務めるこの機会に胸が高鳴る日々でした。豪華なキャスト陣の迫力あるアクションや見応えのあるお芝居が詰まった本作を、ぜひお楽しみください!【宮原華音】お喬役を演じました宮原華音です。今回私にとって念願の坂本監督作品での主演を務めさせていただき、とても気合いが入った作品となりました。お喬とたくさん向き合い、姫奈ちゃんが演じる篝火とも多く向き合い、素晴らしい環境で全力を注ぎました。アクションはもちろん、さまざまな人間模様が交差する素敵な作品になっていると思います。この作品が1人でも多くの方に届くことを願っております。皆様、楽しみにしていてください!【桃月なしこ】特撮作品で何度もお世話になった坂本浩一監督と初めての時代劇に挑戦しました!芝居面でもアクション面でもキャストの皆さんから学ぶことが多く、とても刺激をもらえた撮影現場でした。このような機会をいただけて感謝しています。見応えのある大迫力のアクション、そして笑いあり涙ありの本作をぜひお楽しみください!【坂本浩一監督】大好きな時代劇で新たなチャレンジです!全世界で時代劇が注目を浴びている今、時代劇専門チャンネルNETから世界に向けて発信する娯楽アクションエンターテイメント!身体能力の優れた魅力的なキャストたちによる本気のアクション!聖地京都で培われた情緒あるセットや伝統的な衣装の数々!ボーダーレスな時代に世界中の人たちが楽しめるニュージェネレーション時代劇。それが『SHOGUN’S NINJA』です!■『SHOGUN’S NINJA-将軍乃忍者-』あらすじ江戸の町で萬屋を営む篝火とお喬。彼女たちは風魔忍者の一族の末裔として、一族の再興を願い、日々町人たちの依頼を請け負い“ド派手に”解決して日々の生活を食いつないでいた。ある日、友人で“町一番の娘”お蘭が、謎の集団に突然襲われる。彼らは将軍家直属の剣術指南役を務める柳生家であると名乗り、「将軍の命」によってお蘭を連れ去ってしまう。抵抗するも、柳生家の剣術に手も足も出ない篝火とお喬。さらに柳生家は風魔一族を滅亡に追い込んだ張本人だったということが判明し、復讐とお蘭奪還に燃える二人だったが…。一方、連れ去られたお蘭は徳川三代将軍・家光と柳生家の三男・又十郎との“禁断の愛の逃避行”になぜか巻き込まれ、牢屋で出会った記憶喪失の謎の女剣士・お志津と共に家光と又十郎に引っ張られて脱走を図ることに。そこに、お蘭を助けに来た篝火とお喬も加わり、家光と又十郎の逃避行をなぜか手伝うことになってしまい…。お世継ぎ問題に揺れる将軍家の思惑と陰謀。篝火とお喬の二人がたどり着いたのは、風魔一族滅亡に隠された真実だった…。