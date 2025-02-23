¡Ö¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿É½¾ð¤ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¤¬»É·ãÅª¤¹¤®¤ë¡×¡Ä·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¡ª¡¡¾®ÃÓÎ¤Æà¤¬¸ì¤ë2025Ç¯¤ÎÊúÉé
¡Ø¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿½÷Í¥¡¦¾®ÃÓÎ¤Æà¡£
¸æ²ÀÈ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤É¤³¤«¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¡¢¥Ý¡¼¥º¡¢¤½¤·¤Æ°µ´¬¤ÎÈþBODY¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ì¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ØÊªÍ«¤²¤Ê¸á¸å¡Ù¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
æÊ¤ê¤æ¤¯¸á¸å¤ÎÉô²°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÃÓ¼«¿È¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î°ìµ¤ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡Ê1¡Ë½÷Í¥¡¦¾®ÃÓÎ¤Æà¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÍýÍ³¤È20Ç¯¤Îµ°À×¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎºÆ²ñ
¡Ê2¡Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È·ò¹¯Âè°ì¤ÎÀÀ¤¤¡Ä¡Ä·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¡ª¡¡¾®ÃÓÎ¤Æà¤¬¸ì¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é
2024Ç¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»Å»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ä¡Ä
¡½¡½·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¾®ÃÓÎ¤Æà¡Ê°Ê²¼¡¢¾®ÃÓ¡Ë¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½10ºÐ¤Ç»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Í¾·×Áá¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®ÃÓ³Î¤«¤Ë¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ÎºÆ³«¤Ï¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿´µ¡°ìÅ¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾®ÃÓ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤âµ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªµÙ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡ÖÀ¤´Ö¤Î¿Í¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢È¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¾®ÃÓ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤¢¤Ã¡¢¾®ÃÓÎ¤Æà¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤ÏÀ¤´Ö¤â»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Î·ÝÇ½¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¤¬Âè3ÇÈ¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¾®ÃÓ¤½¤â¤½¤â¡¢ÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿ÇÈ¤¬µ¯¤³¤»¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤È¤¤«¤é¿Íµ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¾®ÃÓ¡Ø¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡Ê2004Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤Ã¤«¤±¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤ÎÁ°¤«¤é¡¢¿åÃå¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¥Ð¡Ù¡Ê2008Ç¯¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é·ë¹½·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®ÃÓ¾®£´¤«¾®£µ¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¥Ð¡Ù¤ÏÃæ3¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î´Ö¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¾®ÃÓ¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¸«¥®¥ã¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢À¶Á¿¤â¤¤¤±¤ë!?
¡½¡½¤´¼«¿È¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¿Íµ¤¤ÎÈë·í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾®ÃÓ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¸µµ¤¡×¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¤ï¤¿¤·¤ÎÀ¤Âå¤ÏMEGUMI¤µ¤ó¤ä¾®ÃÓ±É»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡ÖÃ¯¤¬´î¤Ö¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´î¤Ö¿Í¤â¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¾®ÃÓ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾®ÃÓ¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¬´ôÅÀ¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢20ºÐ¤°¤é¤¤¤«¤é·ë¹½Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£À©Éþ¤Ï¸½Ìò¤Î¤È¤¤Ë¤·¤«Ãå¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÉ³¿åÃå¤âNG¤Ç¡¢Ïª½Ð¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢20ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤éÏª½Ð¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤¿10Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ºòÇ¯¤Ç31ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë·ÝÇ½À¸³è¤òÉü³è¤µ¤ì¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾®ÃÓ20Âå¸åÈ¾¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿Í´ÖÅª¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¡¢Å¬Åö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª»Å»ö¤ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤´Ä¶¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤ª»Å»ö°Ê³°¤Ë¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿·¤·¤¯»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾®ÃÓ30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤«¤É¤¦¤«¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËÂÎ·¿¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¸¥à¤Ë¤âÉÑÈË¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±éµ»¤Ë¤âÌÜ³Ð¤á¤ë
¡½¡½¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Ç¤¹¤«¡©
¾®ÃÓ¤¤¤ä¡¢¸Ä¿Í¤ÇÉáÄÌ¤Î¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£ÌîÎÉ¤Î¥¸¥à¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌîÎÉ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÌî³°¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÉáÄÌ¤Î¥¸¥à¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®ÃÓÆ°¤±¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¼ã¤¤¤È¤¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£10Âå¤Î¤È¤¤â½ù¡¹¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤ÊÑ²½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½·ò¹¯Åª¤ÊÊÑ²½¤È¤¤¤¦¤«¡£
¾®ÃÓ¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÀ®Ä¹¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÎÊÑ²½¤ÏÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢ÈéÉæ¤Î´¶¤¸¤â¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤ë¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶ìÏ«¤ÏÀä¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¾®ÃÓ¤Þ¤¡¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ë¡¢31ºÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¾®ÃÓ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Öº£¤¬°ìÈÖ¼ã¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®ÃÓ·ò¹¯Âè°ì¤Ç¡¢ÂÎ¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¸µµ¤¤è¤¯³èÆ°¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¤È¤¤ÏÁ´Á³»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¤Ç¤¤¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤À¤«¤é¡¢¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÂÎÄ´¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø½÷Í¥¡¦¾®ÃÓÎ¤Æà¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÍýÍ³¤È20Ç¯¤Îµ°À×¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎºÆ²ñ¡Ù¤âÆÉ¤à¡£
¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¿°Ë°æÅÄÎé»Ò¡Ë
¡Ê¥Ø¥¢&¥á¥¤¥¯¡¿YOSHi.T¡Ë
¾®ÃÓÎ¤Æà¡Ê¤³¤¤¤±¡¦¤ê¤Ê¡Ë
1993Ç¯9·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£2004Ç¯¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥»¡¼¥é¡¼¥ë¥ÊÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¥Ð¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥®¥ó¥¬S¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡Øcrave¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¡£2025Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ê¥Ï¥´¥í¥â¡Ë¤âÈ¯ÇäÃæ¡£¤È¤Á¤®Ì¤ÍèÂç»È¡¦¾®»³É¾Äê¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¤âÌ³¤á¤ë¡£
X¡Ò@koikerina0903¡Ó
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ò@koike_rina_93¡Ó
¡Ú¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¡ÖÈþ¥Ü¥Ç¥£¤Î¼çÄ¥ÎÏ¡×¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤...¡ª½÷Í¥¡¦¾®ÃÓÎ¤Æà¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÍýÍ³¤È¡Ö20Ç¯¤Îµ°À×¡×