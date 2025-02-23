ÅÔÆâ¤ÎÀî¤Ç¿Æ»Ò¤ª¤Ü¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¡¡4ºÐÃË»ù¤ÈÉã¿Æ
¡¡23Æü¸á¸å3»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¤¢¤¤ëÌî»Ô¤ÎÀî¤Ç¡¢¡Ö2¿Í¤¬¤ª¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£¸ÞÆü»Ô½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30ÂåÃËÀ¤ÈÄ¹ÃË¡Ê4¡Ë¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Êì¿Æ¤â´Þ¤á¤¿¿Æ»Ò3¿Í¤ÇÀî¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶á¤¯¤Î¼ÖÆâ¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿Êì¿Æ¤¬¡¢Éã¿Æ¤ÈÄ¹ÃË¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢2¿Í¤¬Àî¤Ç¤ª¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£ÉÕ¶á¤ÎÀî¤Î¿å¿¼¤ÏµÞ¤Ë¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ð¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢·ÌÃ«¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£