Èæ²ÅÂç¸ãà¿åÈ´¤á¤Ê¤·¤Ç·×ÎÌ°ìÈ¯¥Ñ¥¹¡ª¡¡²áµî¤Ë¤ÏÂçÉýÂÎ½ÅÄ¶²á¡Ö£²ÅÙÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£²ÂçÀ¤³¦Àï¡Ê£²£´Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê¾å¸Â£µ£³¡¦£µ¥¥í¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê£²£¹¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬£µ£³¡¦£µ¥¥í¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÆ±µé£´°Ì¡¦Èæ²ÅÂç¸ã¡Ê£²£¹¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬£µ£³¡¦£´¥¥í¤Ç£±²óÌÜ¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤ÏÆ±Ç¯Îð¤Ç¡¢¥×¥í¥¢¥Þ´Þ¤á²áµî£³ÅÙ¤ÎÂÐÀï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£·×ÎÌ¸å¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¸å¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Á´ÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÀÀ¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£Èæ²Å¤ÎÉ½¾ð¤Ï¸µµ¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Íî¤È¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ºÎÌ½çÄ´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô»þÂå¤Ë¤Ï¡¢ÂçÉýÂÎ½ÅÄ¶²á¤Ç»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¶ì¤¤µ²±¤¬¤¢¤ê¡ÖÁá¤á¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¡£¶áÇ¯¤ÏÄ¾Á°¤ËÂçÎÌ¤Î¿åÊ¬¤òÍî¤È¤¹¸ºÎÌË¡¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëà¿åÈ´¤á¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ëÎã¤â¸«¤é¤ì¡Ö¤Ï¤ä¤ê¤Î¿åÈ´¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²ÅÙÌÜ¡Ê¤Î¼ºÇÔ¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Äé¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ºÎÌ¤¤Ä¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£´é¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¥Á¥é¥ê¡£»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¡¢¤Ê¤¤Æ¬¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡Ö²¶¤Ï£±¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éµ¤¹çÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡ÊÄ¹´üÀï¤Ï¡ËÈè¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÅÝ¤»¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´ÎÏ¤Ç¡×¤È¥´¥ó¥°¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢·Þ¤¨·â¤ÄÄé¤â¡Ö³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È¡£¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¡£¡Ö·ë¶É¤Ï²¥¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¤«¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿´¤È¿´¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£°ÕÃÏ¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÇÉ¼ê¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤´¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È·ãÆ®¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£