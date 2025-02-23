µµÅÄÂçµ£»á¡¡¤¤¤È¤³¤ÎµþÇ·²ð¤¬¡È°Æ¸¡É¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç7²óTKOÉé¤±¤â¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¡×
¡¡¸µÀ¤³¦2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç¡¢KWORLD3¥¸¥à¤ÎµµÅÄÂçµ£²ñÄ¹¡Ê36¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°YouTube¡ÖµµÅÄÂçµ£¡×¤ò¹¹¿·¡£¤¤¤È¤³¤Ç¤â¤¢¤ëµµÅÄµþÇ·²ð¡Ê26¡áTMK¡Ë¤¬¸µÀ¤³¦2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê30¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¥á¥¥·¥³¤ÇÄ©¤ó¤Ç7²óTKOÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçµ£»á¤Ï¡ÖÍ¦´º¤ËÀï¤Ã¤¿¡£¥Í¥ê¤ò¤°¤é¤Ä¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈµþÇ·²ð¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¥á¥¥·¥³¤Ç¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼ÔÁê¼ê¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î·×ÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤ÉÉÔ²Ä²ò¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç·òÆ®¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¤ï¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤é¤Ê¡×¤È¾ÍèÀ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡1¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ö¤«¤Þ¤»¸¤¤«¡Ä¡×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤ë»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤Û¤Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçµ£»á¤Ï¡Ö¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤«¥³¥á¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖµÕ¤Ë¥Í¥ê¤Ï¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¡ÊÂ¤ê¡Ë¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡