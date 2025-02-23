¾ÅÆî¡¦¹¾¥ÎÅç¤Î¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥è¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹¡×³«ºÅ
biid¤Ï3·î16Æü¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥è¥Ã¥È¥Ó¡¼¥Á¥Þ¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥è¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥è¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹¡×
Æ±´ë²è¤Ï¡¢¾ÅÆî¡¦¹¾¥ÎÅç¤Î³¤¤Ç¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¥»¡¼¥ê¥ó¥°(¥è¥Ã¥È)ÂÎ¸³¤äÂç·¿SUPÂÎ¸³¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°Âç²ñ¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²²ÃÈñÍÑ¤Ï¡¢²ñ°÷¤ÏÂç¿Í3,000±ß¡¢»Ò¤É¤â1,000±ß¡¢°ìÈÌ¤Ç¤ÏÂç¿Í5,000±ß¡¢»Ò¤É¤â2,000±ß¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥è¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹¡×
Æ±´ë²è¤Ï¡¢¾ÅÆî¡¦¹¾¥ÎÅç¤Î³¤¤Ç¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¥»¡¼¥ê¥ó¥°(¥è¥Ã¥È)ÂÎ¸³¤äÂç·¿SUPÂÎ¸³¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°Âç²ñ¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²²ÃÈñÍÑ¤Ï¡¢²ñ°÷¤ÏÂç¿Í3,000±ß¡¢»Ò¤É¤â1,000±ß¡¢°ìÈÌ¤Ç¤ÏÂç¿Í5,000±ß¡¢»Ò¤É¤â2,000±ß¡£